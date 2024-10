L’amministratore delegato del gruppo automobilistico Stellantis Carlos Tavares ha detto che lascerà il suo incarico all’inizio del 2026. In una nota diffusa dalla società si dice che «è già in corso il processo formale per identificare il successore di Carlos Tavares, quando lascerà l’incarico al termine del suo mandato di Ceo, all’inizio del 2026. Questo processo, guidato da un Comitato Speciale del consiglio di amministrazione presieduto da John Elkann (rappresentante della famiglia Agnelli, maggiore azionista del gruppo, ndr) completerà il proprio lavoro entro il quarto trimestre del 2025».

Tavares ha comunicato la propria decisione durante un consiglio di amministrazione che si è tenuto giovedì 11 ottobre nella sede americana di Stellantis, a Detroit, durante la quale sono stati annunciati anche altri cambiamenti interni, tra cui la nomina di un nuovo responsabile finanziario e di un nuovo capo per il marchio italiano Maserati.

Stellantis nacque nel gennaio del 2021 dalla fusione di PSA, l’azienda francese che produce Peugeot e Citroën, e FCA, l’azienda italo-americana nata a sua volta dalla fusione di FIAT e Chrysler. La fusione era stata la risposta dell’azienda alla crisi del modello produttivo della FIAT, sempre meno competitivo e centrale nell’economia italiana. Dopo la fusione Carlos Tavares, che dal 2014 era amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione di PSA, venne nominato a capo di Stellantis.

