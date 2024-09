Le azioni di Stellantis stanno andando molto male in Borsa per la revisione al ribasso dei suoi risultati nel 2024

Lunedì il gruppo automobilistico Stellantis ha comunicato una revisione dei suoi risultati economici per il 2024, quella che in gergo viene chiamata profit warning. Sono stati rivisti pesantemente al ribasso per «problemi di performance in Nord America, e il deterioramento nelle dinamiche del settore a livello globale». La notizia ha fatto scendere molto il valore delle sue azioni in Borsa, arrivato a perdere anche fino al 14 per cento. L’azienda ha detto di aver cambiato le stime su due indicatori in particolare: il primo è il margine del risultato operativo, che si usa per indicare la profittabilità di un’azienda, che è atteso tra il 5,5 e il 7 per cento, rispetto a una precedente previsione sopra al 10 per cento; il secondo è il flusso di cassa industriale, cioè la liquidità risultante dall’attività principale, che da positivo è diventato pesantemente negativo, tra i 5 e i 10 miliardi in perdita.

Stellantis è in crisi da tempo, e in Italia è molto criticata da governo e sindacati per la costante riduzione della produzione negli stabilimenti italiani, con conseguente impatto sui lavoratori e le aziende dell’indotto. Risente, tra le altre cose, di una grave crisi che ha colpito tutto il settore europeo dell’auto e che sta avendo pesanti conseguenze su altre grande aziende europee, tra cui Volkswagen, Mercedes Benz e BMW.

– Leggi anche: Da dove viene la grave crisi del settore dell’auto nell’Unione Europea