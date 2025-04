La grande opportunità per le uova vegane negli Stati Uniti

L’aumento dei prezzi e la carenza di uova negli Stati Uniti a causa dell’influenza aviaria hanno creato una grande opportunità per tutti i prodotti alternativi alle uova, cioè preparati che cercano di replicarne gusto e consistenza a partire da ingredienti vegetali. Sono chiamati comunemente uova vegane, e sono prodotti ancora di nicchia, fino a poco tempo fa apprezzati perlopiù da chi aveva già un’alimentazione vegana: trovavano ancora una certa resistenza nel resto dei consumatori per diffidenza e legame con la tradizione, ma anche per il loro prezzo abbastanza alto.

Negli ultimi tempi però in alcuni casi le uova di gallina sono diventate introvabili, e in altri il loro prezzo è salito così tanto da raggiungere gli 8 dollari per un pacco da dodici: un prezzo spropositato per gli standard americani e non così distante dai circa 7 dollari per una confezione da mezzo litro di uova vegane (l’equivalente di dieci uova normali). Per molti consumatori comprare le uova vegane è rimasto l’unico modo per continuare a mangiare qualcosa di simile alle uova, un alimento a cui la dieta americana è molto legata. Tanto che il settore, pur restando ancora una nicchia, sta vendendo molto più del passato e inizia a farsi conoscere anche tra chi non è vegano.

L’azienda più conosciuta per questo tipo di cibo è la californiana Eat Just, che a marzo ha iniziato a promuovere il Just Egg, il suo preparato vegano a base di fagioli mungo (un particolare tipo di fagioli asiatici), con alcuni slogan del tipo: «le piante non prendono l’influenza», o «queste uova saranno sempre disponibili nei reparti frigo». L’amministratore delegato Josh Tetrick ha detto al Financial Times che le vendite di Just Egg di quest’anno sono cinque volte superiori rispetto a quelle dell’anno scorso.

Nei paesi europei è più conosciuta Plant Heads, azienda britannica che produce il preparato vegetale per uova Crackd: vista l’aria che tira negli Stati Uniti, Plant Heads ha deciso di esportare anche lì, a partire da giugno.

Il settore delle ​​alternative vegetali ai cibi di origine animale – come carne, latte, e appunto uova – crebbe rapidamente tra il 2019 e il 2021, attraendo anche consumatori fuori dalla nicchia di quelli vegani o vegetariani che cercavano semplicemente di mangiare meno derivati animali, soprattutto per questioni etiche e ambientali. Nelle versioni più sofisticate questi prodotti ricordano molto il sapore dei prodotti originari.

La crescita si interruppe con la pandemia, quando l’aumento dei prezzi delle materie prime rischiò di mettere del tutto fuori mercato questi prodotti, già di per sé più cari delle alternative tradizionali. Fu quantomai vero per i preparati vegetali delle uova, tra i segmenti più piccoli del mercato dei sostituti vegetali (basti pensare a quanto sono molto più diffuse e conosciute le bevande vegetali, come il latte di soia). Questo deriva anche dal fatto che le aziende attive sul mercato avevano trovato le uova più difficili da riprodurre rispetto ad altri prodotti di origine animale, per le loro diverse funzioni in cucina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CRACKD – VEGAN EGG (@crackd_it)

Prima dell’epidemia di aviaria, solo il 16 per cento dei consumatori statunitensi aveva provato le uova vegane, secondo i dati della società di ricerche di mercato Datassential e citati dal Financial Times. In tempi normali sono molto care, e negli Stati Uniti costano di solito quattro volte tanto le uova di gallina: tanto che sui social sono molto diffusi account di ricette vegane per spiegare come riprodurre a casa i preparati dei marchi più famosi, come il Just Egg.

Le vendite complessive di uova vegetali sono poi iniziate ad aumentare dopo l’influenza aviaria, quando le aziende produttrici hanno incrementato le produzioni, espanso la distribuzione e puntato sul mercato di massa con campagne di marketing ad hoc.

Non è detto però che questa tendenza rimarrà nel tempo, e c’è già qualche segnale che non si tradurrà in un cambiamento significativo delle abitudini di consumo, anche perché tra qualche mese la crisi delle uova negli Stati Uniti potrebbe finire. Le aziende del settore stanno provando ad abituare i consumatori ai nuovi prodotti – per esempio nelle ultime settimane Eat Just ha iniziato a distribuire assaggi fuori da diversi negozi negli Stati Uniti – ma finora i risultati sono così così.

Secondo diversi sondaggi la stragrande maggioranza dei consumatori statunitensi ha scelto semplicemente di consumare meno uova, e solo in pochi sono passati alle alternative vegetali.

– Leggi anche: Guida definitiva per comprare le uova al supermercato