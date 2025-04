Mediobanca vuole comprare Banca Generali

Mediobanca, una delle principali banche di investimento italiane, ha presentato un’offerta pubblica di scambio (OPSC) da 6,3 miliardi di euro per comprare Banca Generali, controllata da Assicurazioni Generali. Un’offerta pubblica di scambio è un’offerta pubblica di acquisto in cui il pagamento dei titoli di una società avviene in azioni: la proposta è scambiare tutte le azioni di Banca Generali con quelle di Mediobanca nelle Assicurazioni Generali, vale a dire il 13,1 per cento delle quote totali di Generali. Lo scambio è fissato a 1,7 azioni di Assicurazioni Generali per ogni azione di Banca Generali.

A gennaio il gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena (MPS) aveva presentato un’offerta per acquistare Mediobanca. L’offerta per Banca Generali di Mediobanca offre quindi agli azionisti un’altra opzione oltre a quella di MPS, a cui la banca si oppone.

Con questa mossa Mediobanca si inserisce nel “risiko bancario” di cui si sta parlando molto negli ultimi mesi in Italia, iniziato a fine novembre quando Unicredit aveva lanciato un’offerta pubblica di scambio per comprare Banco BPM e seguito nelle settimane successive da diverse altre operazioni simili tra altre banche.

Parlando con gli analisti l’amministratore delegato di Mediobanca, Alberto Nagel, ha detto che «da molti anni consideriamo Banca Generali la migliore opportunità di fusione e acquisizione per noi». L’operazione consentirebbe alla società di accelerare il suo spostamento strategico verso la gestione patrimoniale, ha aggiunto.

Mediobanca aveva già provato a comprare Banca Generali nel 2020, ma l’operazione non era riuscita. La nuova offerta dovrà essere approvata da un’assemblea ordinaria il 16 giugno.

