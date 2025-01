MPS ha presentato un’offerta per acquistare Mediobanca

Il gruppo bancario MPS (Monte dei Paschi di Siena), il cui primo azionista è lo Stato italiano attraverso il ministero dell’Economia, ha annunciato di aver presentato un’offerta per acquistare Mediobanca, una delle principali banche di investimento italiane. L’operazione prevede un’offerta di 13,3 miliardi di euro per il controllo completo di Mediobanca tramite una cosiddetta Offerta Pubblica di Scambio, con cui cioè la comprerebbe offrendo azioni MPS in cambio ai suoi soci: in una nota MPS ha detto di voler completare l’acquisizione entro il terzo trimestre del 2025.

Sarebbe una delle più grosse operazioni di questo genere degli ultimi anni, e sarebbe funzionale alla creazione del cosiddetto “terzo polo”, cioè un terzo grande gruppo bancario che rompa l’attuale duopolio di fatto del mercato, composto da Intesa Sanpaolo – prima banca italiana per capitalizzazione di mercato, cioè per il valore complessivo delle sue azioni in circolazione – e Unicredit, seconda banca italiana.

L’operazione insomma aumenterebbe la concorrenza, ed è notevole anche il fatto che l’abbia promossa MPS, una banca che fino a pochi anni fa era considerata in dissesto e che, dopo aver ricevuto molti soldi pubblici e sostegno da parte di diversi governi, è riuscita infine a tornare profittevole: a febbraio dello scorso anno riuscì per la prima volta dopo 13 anni ad accantonare un utile da redistribuire ai suoi soci.

Ci sono poi partecipazioni incrociate nelle due banche: il primo azionista di Mediobanca è il gruppo finanziario Delfin, della famiglia Del Vecchio, proprietaria di EssilorLuxottica, che ha poco meno del 20 per cento delle azioni. Quasi l’8 per cento è del gruppo di Francesco Gaetano Caltagirone, uno dei più ricchi e importanti imprenditori italiani, con diffuse partecipazioni nel settore finanziario, edilizio, e dell’editoria. Caltagirone e Delfin, i cui affari sono legati in diverse importanti aziende italiane, insieme hanno dunque quasi il 28 per cento di Mediobanca, e sono anche tra i soci più importanti di MPS.

