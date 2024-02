Dopo 13 anni MPS tornerà a distribuire gli utili ai suoi azionisti

Il consiglio di amministrazione di MPS, la banca senese un tempo conosciuta come Monte dei Paschi di Siena, ha approvato i risultati economici del 2023: ha conseguito un profitto di 2 miliardi di euro, rispetto alla perdita da 178 milioni dell’anno precedente. È un risultato molto positivo, soprattutto se paragonato a quelli degli ultimi 15 anni, in cui la banca ha attraversato un periodo di gravissima crisi che l’ha anche resa oggetto di vari salvataggi da parte dello Stato.

Alla luce dei buoni dati del 2023, il consiglio di amministrazione ha deciso di distribuire una parte dei profitti a chi detiene le azioni, quelli che in gergo si chiamano i dividendi: gli azionisti della banca non ne ricevevano da 13 anni. Per ogni azione posseduta saranno erogati 0,25 euro, con un costo complessivo per la banca di 315 milioni di euro. La distribuzione dei dividendi dovrà essere ora approvata dalla Banca Centrale Europea e dall’assemblea degli azionisti.

– Leggi anche: Come va Siena dopo la crisi di MPS