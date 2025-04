Le foto della manifestazione a Roma contro il riarmo europeo

Sabato pomeriggio a Roma c’è stata una manifestazione contro il piano di riarmo europeo organizzata dal Movimento 5 Stelle e a cui hanno partecipato migliaia di persone. Il leader del partito, Giuseppe Conte, ha detto di non volere «un piano di riarmo che butti 800 miliardi e porti l’Europa in una economia di guerra», e ha parlato dell’idea che c’è dietro la manifestazione come di un’«alternativa» al governo di Giorgia Meloni, che invece sta portando avanti una sua proposta nel dibattito sul piano “ReArm Europe”. Oltre alle critiche contro Meloni e la Commissione Europea, durante il corteo ci sono stati cori a sostegno della Palestina e per chiedere più soldi per sanità e scuola. Alla manifestazione hanno partecipato esponenti politici di altri partiti tra cui Alleanza Verdi e Sinistra, Partito Democratico e Rifondazione Comunista. Sul palco in via dei Fori Imperiali hanno parlato tra gli altri anche lo storico Alessandro Barbero, il rettore dell’università per stranieri di Siena Tomaso Montanari e il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio.

– Leggi anche: Il piano di riarmo europeo da 800 miliardi non è proprio da 800 miliardi