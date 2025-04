Il terzo giorno di perdite disastrose nelle borse di mezzo mondo

Dopo una giornata disastrosa per le borse asiatiche, gran parte delle quali ha già chiuso, hanno aperto in calo anche tutte le principali borse europee: la borsa italiana è arrivata a una perdita del 6 per cento, quella tedesca del 10, quella di Parigi di quasi il 7, seguita da quella di Londra arrivata a scendere del 4. Le borse statunitensi sono ancora chiuse.

È iniziato così il terzo giorno consecutivo di enormi cali sui mercati finanziari. Le borse di tutto il mondo stanno risentendo degli annunci sull’imposizione di pesanti dazi presentati la scorsa settimana dal presidente statunitense Donald Trump, che rischiano di compromettere i commerci globali e innescare una recessione. Il 5 aprile sono entrati in vigore dazi generalizzati del 10 per cento, e il 9 aprile dovrebbero essere introdotte altre tasse più alte per diversi paesi, tra cui molti in Asia.

Domenica sera Trump ha definito i nuovi dazi «una medicina» necessaria a risolvere la cronica dipendenza dall’estero degli Stati Uniti: la dichiarazione è stata interpretata come una conferma che fatto che Trump non ha intenzione di ritrattare e vuole anzi andare avanti con l’introduzione dei dazi.

Il calo degli indici di borsa dipende da meccanismi di domanda e offerta, che determinano il prezzo a cui sono venduti i titoli. Semplificando, il prezzo di un determinato titolo – l’azione di una società, per esempio – scende quando molti vogliono venderlo, visto che per trovare qualcuno che voglia comprarlo bisognerà abbassarne il prezzo.

In questo momento gli investitori cercano di liberarsi dei titoli delle aziende più legate al commercio con gli Stati Uniti, come le società tecnologiche, quelle automobilistiche e le industrie, e di quelle che rischiano di essere più impattate da un’eventuale recessione, come le banche.

I mercati asiatici hanno avuto tra le più ampie perdite dalla crisi del 2008: sono arrivate al 7 per cento per l’indice Nikkei, il principale del mercato giapponese; quasi al 12 per cento per l’Hang Seng, quello della borsa di Hong Kong; e al 7 per cento alla borsa di Shanghai, che ha accumulato anche i cali evitati venerdì grazie alla chiusura dei mercati finanziari per una festività cinese.

Le azioni delle aziende giapponesi Nintendo e Sony hanno perso intorno all’8 per cento del loro valore, dopo che nelle prime ore erano arrivate anche a perdere più del 10 per cento, analogamente alle società di chip di Taiwan e alla società di logistica Alibaba. Tra le società automobilistiche asiatiche più penalizzate c’è Mitsubishi il cui prezzo delle azioni ha perso più del 10 per cento. Le azioni delle grandi banche internazionali quotate a Hong Kong, come HSBC e Standard Chartered, sono arrivate a perdere anche il 17 per cento del loro valore; quelle di MUFG, il più grande gruppo finanziario giapponese e tra i più grandi al mondo, più del 10.

Le vendite sono comunque generalizzate e stanno colpendo anche le materie prime, come petrolio e rame: è molto frequente che il loro prezzo scenda quando gli investitori temono una possibile recessione, che implicherebbe minor uso di materie prime nel settore industriale e peggiori prospettive di profitto.

