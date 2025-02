Le borse europee hanno preso molto male la minaccia di dazi dagli Stati Uniti

Lunedì i principali indici delle borse europee stanno andando molto male: significa che le azioni delle aziende quotate stanno perdendo valore. Il calo generalizzato è legato alla minaccia del presidente statunitense Donald Trump di imporre dazi sulle merci provenienti dall’Unione Europea e dal Regno Unito, dopo che nel weekend li aveva già imposti sui beni prodotti in Canada, Messico e Cina (i principali partner commerciali degli Stati Uniti).

Trump non ha specificato quando imporrà i dazi sui beni europei, ma ha detto che lo farà comunque «presto». Il settore che lunedì sta andando peggio nelle borse è quello automobilistico, che è uno di quelli più legati alle esportazioni europee negli Stati Uniti ed è ampiamente considerato fra quelli che ha più da perdere con gli eventuali nuovi dazi imposti da Trump.

Tutti i principali listini europei (cioè gli indici che raggruppano e sintetizzano l’andamento delle azioni delle grosse compagnie) hanno aperto molto al ribasso e, nonostante un parziale recupero, a metà giornata sono ancora in rosso. Il FTSE Mib, l’indice più rappresentativo della borsa italiana, il FTSE 100, il listino della borsa di Londra, il Dax 40, il listino più importante in Germania, e il Cac 40, quello francese, a metà giornata segnano tutti un andamento negativo fra l’1 e il 2 per cento. Quelli che vanno peggio sono l’indice tedesco e quello francese. Anche l’Euro Stoxx 50, che sintetizza i titoli di varie borse europee, è in calo.

Il risultato negativo dell’indice tedesco è legato anche al pessimo andamento di Volkswagen, una delle grosse aziende che ha perso più valore, e per cui il problema dei dazi si aggiunge a una crisi più profonda. Anche Stellantis, il gruppo automobilistico che include fra l’altro Fiat, Peugeot e Chrysler, incluso nel FTSE Mib, è andato piuttosto male. Sia Volkswagen che Stellantis hanno inoltre delle attività in Messico, che sono già soggette ai dazi.

I dazi erano una delle promesse elettorali di Trump, secondo cui il deficit commerciale degli Stati Uniti (che cioè importano più merci di quelle che esportano) danneggerebbe il paese. Già nel suo primo mandato li aveva usati come principale strumento della sua politica economica. I dazi sono in pratica una tassa calcolata come una percentuale sul valore di un determinato bene, che l’importatore deve pagare alla dogana: tendenzialmente quindi si traducono in un aumento del prezzo di quel bene per i consumatori.

Sulle merci provenienti da Messico e Canada è stata aggiunta una tassa del 25 per cento, mentre su quelle cinesi del 10 per cento. Il Canada ha già detto che come ritorsione da martedì introdurrà dazi sulle merci statunitensi, il Messico ha minacciato di farlo a sua volta e la Cina ha annunciato che farà ricorso all’Organizzazione mondiale del commercio (WTO, nell’acronimo in inglese).

Anche i mercati asiatici, che sono stati i primi ad aprire dopo gli annunci di Trump nel weekend e hanno già chiuso le attività per lunedì, hanno subìto dei cali: l’indice Nikkei, quello più rappresentativo dei mercati finanziari giapponesi, è calato del 2,8 per cento, mentre quello Hang Seng di Hong Kong dell’1 per cento. I mercati cinesi invece rimarranno chiusi fino a mercoledì per le festività del Capodanno lunare. Nel pomeriggio invece aprirà la borsa negli Stati Uniti.

