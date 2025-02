Trump ha posticipato di un mese i dazi nei confronti del Messico

Lunedì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di aver posticipato di un mese l’introduzione dei dazi, cioè tasse sull’importazione di merce straniera, decisi meno di 48 ore prima nei confronti del Messico. In cambio la presidente messicana Claudia Sheinbaum ha detto che il paese attiverà misure aggiuntive per controllare i flussi migratori e il traffico di droghe illegali sul confine tra i due paesi. Rimane invece confermata, almeno per ora, l’entrata in vigore il 4 febbraio dei dazi sulle importazioni da Canada e Cina.

I dettagli dell’accordo trovato tra Messico e Stati Uniti non sono ancora chiari. Trump ha detto di aver deciso di posticipare l’entrata in vigore dei dazi dopo che il governo messicano aveva accettato di «inviare soldati» al confine tra Messico e Stati Uniti «per fermare il flusso di droga e i migranti», e che i due governi inizieranno ora dei negoziati per raggiungere un «accordo». Sheinbaum ha confermato di aver accettato di rafforzare il confine con altri 10mila agenti della polizia, dicendo di volersi impegnare per contrastare il passaggio del fentanyl, il potentissimo oppioide che ogni anno negli Stati Uniti causa la morte di decine di migliaia di persone.

I dazi decisi da Trump nei confronti del Messico sarebbero dovuti entrare in vigore domani, il 4 febbraio, e consistono in imposte del 25 per cento per l’importazione di tutti i beni provenienti dal territorio messicano. Trump li aveva annunciati sabato, insieme a quelli nei confronti del Canada (sempre del 25 per cento) e della Cina (del 10 per cento). La decisione di Trump di imporre dazi così elevati sui principali partner commerciali degli Stati Uniti è considerata l’inizio di una “guerra commerciale”, in linea con le politiche economiche nazionaliste e protezionistiche che Trump promuove da tempo.

La decisione di imporre dazi potrebbe avere enormi conseguenze non solo sull’economia dei paesi coinvolti, ma anche su scala globale. Dopo l’annuncio di Trump sia Messico che Canada che Cina avevano detto di essere intenzionati a rispondere con l’imposizione, a loro volta, di propri dazi nei confronti degli Stati Uniti.

Al momento non ci sono notizie di possibili accordi con Canada e Cina per posticipare l’entrata in vigore dei dazi, ma si sa che lunedì mattina Trump e il primo ministro canadese Justin Trudeau hanno avuto una telefonata e iniziato a discutere di possibili rinvii. Un funzionario del governo canadese ha detto al New York Times di non essere ottimista sulla possibilità che il Canada ottenga una sospensione dei dazi sul tipo di quella decisa per il Messico, ma che la situazione è in costante evoluzione: tra Trump e Trudeau è in programma una seconda telefonata nel pomeriggio.