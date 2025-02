Trump ha imposto dazi a Canada, Messico e Cina

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha imposto dazi – cioè imposte sull’importazione di merce straniera – a Canada, Messico e Cina segnando l’inizio di una nuova “guerra commerciale” proprio con i principali partner commerciali degli Stati Uniti. Trump aveva anticipato nei giorni scorsi la volontà di introdurre i dazi, ma non aveva fornito ancora molti dettagli. La decisione potrebbe avere un forte impatto non solo sull’economia dei paesi coinvolti, ma anche su scala globale.

I dazi sono stati imposti con tre ordini esecutivi: due fissano imposte al 25 per cento per l’importazione di tutti i beni provenienti da Canada e Messico, mentre un altro indica dazi al 10 per cento per la Cina. Nell’ordine esecutivo che riguarda il Canada è stata introdotta un’eccezione con dazi al 10 per cento su alcune tipologie di idrocarburi, che servono agli Stati Uniti per miscelarli con i proprio per la produzione dei carburanti.

Il governo degli Stati Uniti ha inoltre confermato che nel caso in cui ci dovessero essere ritorsioni da parte dei tre paesi coinvolti, per esempio con l’introduzione da parte loro di nuovi dazi, sarebbero introdotte ulteriori imposte alle importazioni da Canada, Messico e Cina. Nelle ore precedenti alla firma degli ordini esecutivi, il primo ministro canadese, Justin Trudeau, aveva detto che il Canada avrebbe risposto duramente all’introduzione di dazi.

I dazi imposti da Trump sono tra i più alti decisi nella storia recente per i paesi che fanno regolarmente affari con gli Stati Uniti. Circa un terzo di tutti i beni importati dall’estero negli Stati Uniti proviene da Canada, Messico e Cina, in particolare prodotti dei settori dell’auto, dei farmaci e dell’elettronica.

Per quanto riguarda Canada e Messico, entrambi confinanti con gli Stati Uniti, Trump ha in più occasioni accusato i due paesi di non fare a sufficienza per ridurre i flussi migratori e la circolazione del fentanyl, tra gli antidolorifici alla base della crisi degli oppiodi nel Nord America. Nei giorni scorsi i governi del Canada e del Messico si erano dati da fare per dimostrare le proprie iniziative lungo il confine, ma senza successo.