La Cina imporrà dazi del 34 per cento sulle merci statunitensi

Il ministro delle Finanze cinese ha detto che dal 10 aprile imporrà dazi del 34 per cento su tutte le merci statunitensi importate nel paese, come ritorsione per i dazi del 54 per cento annunciati dal presidente statunitense Donald Trump sui prodotti cinesi importati negli Stati Uniti. I dazi annunciati mercoledì sera da Trump includono anche numerosissimi altri paesi, con percentuali diverse. La Cina ha anche limitato l’esportazione di alcuni minerali rari verso gli Stati Uniti a partire da venerdì 4 aprile.