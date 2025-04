La Cina ha detto che contrasterà i dazi di Trump «fino alla fine»

Dopo tre giorni di perdite profondissime, martedì le borse asiatiche ed europee hanno recuperato in piccola parte i crolli provocati dall’annuncio di pesanti dazi fatto la settimana scorsa dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Nel frattempo il governo americano continua a dire che i dazi non saranno oggetto di negoziati: Trump li ha definiti una «medicina» per l’economia statunitense, e ha minacciato ulteriormente la Cina. Ha detto che se la Cina non rimuoverà i propri dazi (annunciati in risposta a quelli di Trump), gli Stati Uniti aggiungeranno dazi ulteriori del 50 per cento, portando i dazi totali a oltre il 100 per cento. La Cina ha risposto di essere pronta a combattere «fino alla fine».