La fatica di illustrare una guerra commerciale

Da oltre una settimana i media internazionali hanno dedicato la gran parte delle loro attenzioni a dazi e reazioni dei mercati finanziari in seguito agli annunci del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Non è facile illustrare questi articoli: la guerra commerciale non ha soldati né esplosioni. Per questo tutti finiscono per arrangiarsi, e alla fine le idee sono più o meno sempre quelle: i container nei vari porti del mondo sono stati una presenza piuttosto costante, assieme alle file di automobili pronte all’esportazione, di cui sfruttare le geometrie. Hanno fatto il loro lavoro anche molte espressioni degli operatori di borsa, loghi di brand, o prodotti specifici come banane, prosciutti o aceto balsamico. In questi giorni chi doveva scegliere le foto per gli articoli sui dazi è stato esasperato quasi quanto un finanziere di Wall Street. Abbiamo selezionato qualche esempio.