Come ascoltare la puntata di Altre Indagini su Giulio Regeni

Il 25 gennaio 2026 sono passati dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, il ricercatore italiano rapito, torturato e ucciso al Cairo dai servizi di sicurezza egiziani. Per questo anniversario sarà disponibile a chiunque fino a fine gennaio la puntata del podcast di Stefano Nazzi Altre Indagini che racconta il sequestro e l’omicidio di Giulio Regeni, e le indagini e i processi che seguirono.

La storia dell’omicidio di Regeni è la storia di un cittadino italiano sequestrato, torturato e ucciso dai servizi di sicurezza dell’Egitto, un paese con cui l’Italia intrattiene stretti rapporti economici e militari. Ed è anche una storia di depistaggi e tentativi di insabbiamento, di un processo faticoso, di ostruzionismi costanti. Ed è la storia dei genitori di Regeni, dei loro avvocati e di chi continua a pretendere che la verità storica diventi anche verità giudiziaria.

È per raccontare storie come questa che Stefano Nazzi ha creato Altre Indagini, un podcast del Post dedicato a storie complicate, che hanno cambiato l’Italia e che permettono di capire meglio un’epoca, un sistema giudiziario o, come in questo caso, i rapporti politici tra due paesi. Altre Indagini esiste grazie alle persone che sostengono il Post con un abbonamento, permettendo di investire anche in racconti come questo.