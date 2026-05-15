Talk torna a Verona
Sabato 6 giugno ci vediamo dal vivo e parliamo di come vanno le cose, con la redazione del Post e qualche ospite
Anche quest’anno sabato 6 giugno, il Post sarà a Verona per Talk, la giornata di giornalismo dal vivo per incontrare lettrici e lettori e raccontare il lavoro che fa, insieme a ospiti e persone della redazione. Sarà la seconda edizione di Talk in questa città, sempre nello storico Teatro Filarmonico, e sempre grazie anche alla collaborazione del comune di Verona e all’accoglienza della Fondazione Arena di Verona.
Sarà una giornata di incontri dove si parlerà un po’ di tutto: di politica, di libri, di economia e di cronaca nera. Inizierà al mattino con l’ormai tradizionale rassegna stampa I giornali, spiegati bene, con i direttori Luca Sofri e Francesco Costa, e proseguirà con vari incontri durante la mattina e il pomeriggio. Ci saranno sia persone della redazione del Post, Nicola Ghittoni, Valerio Valentini, Mariasole Lisciandro, Stefano Nazzi, Giacomo Papi, Emanuele Menietti e Luca Misculin, sia alcuni ospiti, Marianna Aprile, Tito Boeri, Stefania De Pascale, Cristina Cattaneo e Francesco De Carlo.
Il biglietto per Talk si potrà acquistare da lunedì 18 maggio alle 15:00.
Come per molte iniziative del Post, c’è uno sconto dedicato alle persone abbonate: poco prima delle 15:00 di lunedì 18 maggio, abbonati e abbonate troveranno nell’area personale (sul sito, non in app!) il codice sconto e il link per acquistare i biglietti su Clappit. In ogni caso, prima di prenotare è utile leggere le istruzioni che abbiamo pubblicato qui.
Il programma della giornata:
Ore 10:00
I giornali, spiegati bene
La rassegna stampa del Post
Con Luca Sofri e Francesco Costa
Ore 11:30
La rivoluzione oggi no, domani forse, dopodomani sicuramente
Marianna Aprile, Nicola Ghittoni e Valerio Valentini
Ore 12:30
Facciamo i conti coi conti
Tito Boeri e Mariasole Lisciandro
Ore 14:30
Raccontare l’incubo. La cronaca nera da Buzzati a oggi
Stefano Nazzi e Giacomo Papi
Ore 15:30
Che ne sai tu di un campo di grano?
E del sole che trafigge i pannelli che ne sai
Emanuele Menietti e Stefania De Pascale
Ore 16:30
Cose che ho imparato sui libri
Luca Sofri
Ore 17:30
Ridare un nome
Il faticoso processo per identificare le persone morte in mare (e non soltanto loro)
Cristina Cattaneo e Luca Misculin
18:30
Wilson live
Te la do io l’America
Francesco Costa e Francesco De Carlo