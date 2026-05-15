Talk torna a Verona

Caricamento player

Anche quest’anno sabato 6 giugno, il Post sarà a Verona per Talk, la giornata di giornalismo dal vivo per incontrare lettrici e lettori e raccontare il lavoro che fa, insieme a ospiti e persone della redazione. Sarà la seconda edizione di Talk in questa città, sempre nello storico Teatro Filarmonico, e sempre grazie anche alla collaborazione del comune di Verona e all’accoglienza della Fondazione Arena di Verona.

Sarà una giornata di incontri dove si parlerà un po’ di tutto: di politica, di libri, di economia e di cronaca nera. Inizierà al mattino con l’ormai tradizionale rassegna stampa I giornali, spiegati bene, con i direttori Luca Sofri e Francesco Costa, e proseguirà con vari incontri durante la mattina e il pomeriggio. Ci saranno sia persone della redazione del Post, Nicola Ghittoni, Valerio Valentini, Mariasole Lisciandro, Stefano Nazzi, Giacomo Papi, Emanuele Menietti e Luca Misculin, sia alcuni ospiti, Marianna Aprile, Tito Boeri, Stefania De Pascale, Cristina Cattaneo e Francesco De Carlo.

Il biglietto per Talk si potrà acquistare da lunedì 18 maggio alle 15:00.

Come per molte iniziative del Post, c’è uno sconto dedicato alle persone abbonate: poco prima delle 15:00 di lunedì 18 maggio, abbonati e abbonate troveranno nell’area personale (sul sito, non in app!) il codice sconto e il link per acquistare i biglietti su Clappit. In ogni caso, prima di prenotare è utile leggere le istruzioni che abbiamo pubblicato qui.

Il programma della giornata:

Ore 10:00

I giornali, spiegati bene

La rassegna stampa del Post

Con Luca Sofri e Francesco Costa

Ore 11:30

La rivoluzione oggi no, domani forse, dopodomani sicuramente

Marianna Aprile, Nicola Ghittoni e Valerio Valentini

Ore 12:30

Facciamo i conti coi conti

Tito Boeri e Mariasole Lisciandro

Ore 14:30

Raccontare l’incubo. La cronaca nera da Buzzati a oggi

Stefano Nazzi e Giacomo Papi

Ore 15:30

Che ne sai tu di un campo di grano?

E del sole che trafigge i pannelli che ne sai

Emanuele Menietti e Stefania De Pascale

Ore 16:30

Cose che ho imparato sui libri

Luca Sofri

Ore 17:30

Ridare un nome

Il faticoso processo per identificare le persone morte in mare (e non soltanto loro)

Cristina Cattaneo e Luca Misculin

18:30

Wilson live

Te la do io l’America

Francesco Costa e Francesco De Carlo