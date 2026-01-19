Il primo Talk dell’anno, a Cremona
Sabato 14 febbraio saremo al teatro Ponchielli per vederci e parlare un po’ di tutto
Come già negli ultimi due anni, anche nel 2026 il primo Talk del Post sarà a Cremona, sabato 14 febbraio. Grazie all’ospitalità del Teatro Ponchielli – si torna sempre dove si è stati bene – e sempre con il sostegno e la collaborazione del comune di Cremona, sarà una giornata per incontrarci e parlare di notizie, scienza, libri, cinema, politica e musica, con persone della redazione del Post e qualche ospite.
Talk inizierà alle 10:00 con I giornali, spiegati bene, la rassegna stampa del Post con Luca Sofri e Francesco Costa, e finirà prima dell’ora di cena con Giulia Balducci, Matteo Bordone, Luca Misculin e Stefano Vizio che faranno una puntata live del podcast del Post su Sanremo. Nel mezzo ci sarà un incontro che incrocia Indagini e Ci vuole una scienza, una puntata dal vivo di Wilson con ospite la sindaca di Genova Silvia Salis, e uno speciale di Orazio con Matteo Caccia. E poi Luca Sofri con un incontro sulla musica con una playlist per San Valentino, e la presentazione del nuovo numero di COSE Spiegate bene sul cinema, con Gabriele Niola e Bianca Ferrari.
I biglietti del Talk a Cremona si potranno acquistare da mercoledì 21 gennaio alle 15:00. Abbonate e abbonati avranno come sempre la possibilità di prenotare i biglietti a un prezzo scontato (troveranno il codice sconto nell’area personale poco prima dell’apertura delle vendite) e avranno accesso alla maggior parte dei posti. Tutte le informazioni aggiornate sono disponibili a questa pagina.
Questo è il programma della giornata:
Ore 10:00
I giornali, spiegati bene
La rassegna stampa del Post
Con Luca Sofri e Francesco Costa
Ore 11:30
Ci vuole una scientifica
Con Beatrice Mautino, Emanuele Menietti e Stefano Nazzi
Ore 14:30
Cinemino?
Pretty Woman e il capitalismo
Con Gabriele Niola e Bianca Ferrari
Ore 15:30
Le Canzoni
Una playlist da San Valentino
Con Luca Sofri
Ore 16:30
Wilson live
Come ne usciamo
Con Francesco Costa e Silvia Salis
Ore 17:30
Orazio Jukebox
Con Matteo Caccia
Ore 18:30
Il peggior Sanremo di sempre, come sempre
Con Giulia Balducci, Matteo Bordone, Luca Misculin e Stefano Vizio