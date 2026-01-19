Il primo Talk dell’anno, a Cremona

Come già negli ultimi due anni, anche nel 2026 il primo Talk del Post sarà a Cremona, sabato 14 febbraio. Grazie all’ospitalità del Teatro Ponchielli – si torna sempre dove si è stati bene – e sempre con il sostegno e la collaborazione del comune di Cremona, sarà una giornata per incontrarci e parlare di notizie, scienza, libri, cinema, politica e musica, con persone della redazione del Post e qualche ospite.

Talk inizierà alle 10:00 con I giornali, spiegati bene, la rassegna stampa del Post con Luca Sofri e Francesco Costa, e finirà prima dell’ora di cena con Giulia Balducci, Matteo Bordone, Luca Misculin e Stefano Vizio che faranno una puntata live del podcast del Post su Sanremo. Nel mezzo ci sarà un incontro che incrocia Indagini e Ci vuole una scienza, una puntata dal vivo di Wilson con ospite la sindaca di Genova Silvia Salis, e uno speciale di Orazio con Matteo Caccia. E poi Luca Sofri con un incontro sulla musica con una playlist per San Valentino, e la presentazione del nuovo numero di COSE Spiegate bene sul cinema, con Gabriele Niola e Bianca Ferrari.

I biglietti del Talk a Cremona si potranno acquistare da mercoledì 21 gennaio alle 15:00. Abbonate e abbonati avranno come sempre la possibilità di prenotare i biglietti a un prezzo scontato (troveranno il codice sconto nell’area personale poco prima dell’apertura delle vendite) e avranno accesso alla maggior parte dei posti. Tutte le informazioni aggiornate sono disponibili a questa pagina.



Questo è il programma della giornata:

Ore 10:00

I giornali, spiegati bene

La rassegna stampa del Post

Con Luca Sofri e Francesco Costa

Ore 11:30

Ci vuole una scientifica

Con Beatrice Mautino, Emanuele Menietti e Stefano Nazzi

Ore 14:30

Cinemino?

Pretty Woman e il capitalismo

Con Gabriele Niola e Bianca Ferrari

Ore 15:30

Le Canzoni

Una playlist da San Valentino

Con Luca Sofri

Ore 16:30

Wilson live

Come ne usciamo

Con Francesco Costa e Silvia Salis

Ore 17:30

Orazio Jukebox

Con Matteo Caccia

Ore 18:30

Il peggior Sanremo di sempre, come sempre

Con Giulia Balducci, Matteo Bordone, Luca Misculin e Stefano Vizio