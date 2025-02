Nuove foto da Cremona

Sabato 15 febbraio il Post è tornato a Cremona per una nuova edizione di Talk: le giornate di incontri per parlare di tutto, con la redazione e con amici e ospiti del Post. La seconda edizione di Talk a Cremona è stata possibile grazie alla generosa ospitalità del Comune, grazie all’accoglienza del bellissimo teatro Ponchielli e grazie alla partecipazione di tantissime persone, abbonate al Post ma anche no. Queste sono le foto che abbiamo fatto sabato: ci siamo divertiti, e vogliamo ricordarcelo.