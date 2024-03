Domenica 3 marzo il Post è stato a Cremona con il primo Talk dell’anno: una giornata per incontrare lettrici e lettori, abbonate e abbonati, e per parlare un po’ di tutto con la redazione del Post e con amici e ospiti con cose da raccontare e spiegare. Grazie a chi c’era, grazie al Comune di Cremona che ci ha ospitati e grazie al bellissimo teatro Ponchielli, un posto speciale dove è stato bello portare Talk e il giornalismo dal vivo del Post.

Queste sono le foto della giornata, per chi c’era e vuole ritrovarsi e per chi non c’era ed è curioso. Ci saranno altre occasioni per vedersi quest’anno, a presto!