Il governo cinese ha approvato la diffusione nei cinema di due film della Marvel, per la prima volta dopo circa tre anni

Il governo cinese ha approvato per la prima volta dopo circa tre anni l’uscita nei cinema del paese di due film della Marvel, società statunitense che produce film di supereroi: i film sono Black Panther: Wakanda Forever e Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che saranno nelle sale cinesi rispettivamente dal 7 e dal 17 febbraio.

In Cina la diffusione dei film nelle sale deve essere approvata dalla China Film Administration (CFA), autorità che fa parte della divisione del Partito comunista cinese che si occupa di comunicazione e propaganda. I film della Marvel erano vietati di fatto dalla metà del 2019: la CFA non aveva mai dato spiegazioni al riguardo, ma si era ipotizzato che la censura fosse dovuta alla presenza di personaggi LGBTQ+ e di simboli del patriottismo statunitense, come la Statua della libertà, non graditi al governo cinese. In un altro caso, quello del film Marvel Eternals, che pure rappresentava una coppia omosessuale, il blocco era stato giustificato con le critiche espresse nei confronti del governo cinese da parte della regista Chloé Zhao, statunitense di origini cinesi.

