Il crollo della discoteca a Santo Domingo

Martedì è crollato il soffitto in un locale per concerti a Santo Domingo, la capitale della Repubblica Dominicana: nell’incidente sono morte quasi 100 persone, e 160 sono rimaste ferite. Il locale aveva una capienza di 2mila persone ma l’esatto numero dei presenti rimane poco chiaro, e le ricerche di eventuali dispersi sono ancora in corso. Nel locale, chiamato Jet Set, era in corso il concerto di un popolare cantante di merengue dominicano, Rubby Pérez.

Attorno al locale si sono radunati molti familiari di persone che erano nel locale. Inizialmente le macerie venivano spostate con delle pertiche di legno, a cui poi si sono aggiunti i mezzi meccanici dei vigili del fuoco. Gli operatori di soccorso devono chiedere alle persone di fare silenzio, per provare a sentire le grida delle persone rimaste intrappolate. Le cause dell’incidente non sono ancora del tutto chiare: le autorità hanno detto che non hanno ancora iniziato a indagare, dato che per il momento si stanno concentrando sul soccorso dei dispersi.

Il Jet Set è uno dei locali più famosi di Santo Domingo, è stato aperto più di 50 anni fa in un ex cinema e i suoi concerti del lunedì erano una tradizione che attirava molte celebrità della Repubblica Dominicana (il crollo è avvenuto poco dopo la mezzanotte locale di martedì, quando in Italia era mattina presto). Fra i morti e i feriti ci sono anche molte di loro, fra cui l’ex giocatore di baseball Octavio Dotel, che ha giocato a lungo nel principale campionato statunitense ed è morto durante il trasporto in ospedale, e la governatrice della provincia di Montecristi, Nelsy Cruz. Poco dopo il crollo Cruz avrebbe chiamato al telefono il presidente Luis Abinader dicendogli di essere intrappolata sotto le macerie, secondo quanto detto dalla first lady. La governatrice è morta in ospedale dopo essere stata estratta.

Rubby Pérez, il cantante che stava suonando, al momento risulta disperso, nonostante inizialmente la sua famiglia avesse detto che era stato portato in ospedale. Almeno un membro della band che stava suonando con lui, un sassofonista, è morto.