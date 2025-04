Almeno 13 persone sono morte a causa del crollo del tetto di una discoteca a Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana

Nella notte tra lunedì e martedì (quando in Italia era mattina) è crollato il tetto di una discoteca di Santo Domingo, la capitale della Repubblica Dominicana, nei Caraibi: almeno 13 persone sono morte, e più di 90 sono rimaste ferite. Non è chiaro se ci siano altre persone tra le macerie: sul posto sono al lavoro i soccorritori in cerca di eventuali dispersi. Dalle prime informazioni sembra che il crollo si avvenuto mentre nella discoteca era in corso un concerto del cantante di merengue Rubby Pérez.