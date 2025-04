C’è un accordo per formare un governo in Germania

Mercoledì è stato trovato un accordo per formare il nuovo governo della Germania, circa un mese e mezzo dopo le elezioni federali dello scorso 23 febbraio. Sarà sostenuto dai Cristiano-Democratici della CDU, il principale partito di centrodestra e quello che aveva vinto le elezioni, dalla CSU, il ramo bavarese del partito, e dai Socialdemocratici dell’SPD, il partito del cancelliere uscente Olaf Scholz che alle elezioni aveva ottenuto un pessimo risultato, risultando il terzo più votato.

Tutti si aspettano che il cancelliere, ossia il capo del governo, sarà Friedrich Merz, il leader della CDU. Non è ancora certo: mancano alcuni passaggi formali, e soprattutto l’accordo dovrà essere approvato dai membri dell’SPD. I partiti di governo devono ancora annunciare come saranno spartiti i vari ministeri e gli altri incarichi: terranno una conferenza stampa oggi pomeriggio alle 15.

È stato invece escluso dal governo il partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD), che invece era andato molto bene ed era arrivato secondo. Tutti i principali partiti però si sono sempre rifiutati di collaborare con AfD, in modo da non legittimare l’estrema destra facendola arrivare al governo.

– Leggi anche: L’estrema destra tedesca ha ottenuto il miglior risultato dal Secondo dopoguerra

Subito dopo l’annuncio dei risultati elettorali era chiaro che il futuro governo sarebbe stato sostenuto da un’alleanza tra CDU e SPD, cosa che tra l’altro è già successa molte volte in passato e non è quindi un’anomalia per la politica tedesca (molti dei governi dell’ex cancelliera Angela Merkel, della CDU, erano sostenuti anche dall’SPD). Nonostante il risultato deludente, i Socialdemocratici erano in una posizione di forza, dato che sono sostanzialmente l’unico partito oltre a AfD ad avere abbastanza seggi per garantire una maggioranza.

Per questo, i leader dei due partiti avevano subito iniziato a negoziare per arrivare a un accordo. I tempi sono stati accelerati anche dagli sviluppi degli ultimi giorni relativi agli enormi dazi imposti dal presidente statunitense Donald Trump, che stanno causando una grossa crisi economica e finanziaria: il 7 aprile Merz aveva scritto che, proprio a causa della situazione critica dei mercati finanziari, la Germania doveva «ripristinare al più presto la sua competitività internazionale», cosa difficile da fare con un governo dimissionario.

Le negoziazioni si sono svolte a porte chiuse. Secondo quando riferito dai giornali tedeschi, i principali punti di confronto sono stati quelli relativi al sistema fiscale, al welfare e all’immigrazione, tema che era anche al centro della campagna elettorale. Durante i negoziati la CDU ha indicato varie proposte molto restrittive sull’immigrazione come un elemento centrale di qualsiasi accordo di governo, creando vari scontri con i Socialdemocratici.

Rimangono all’opposizione i Verdi e la sinistra della Linke. Come detto a loro si aggiunge AfD, che comunque rimane il secondo partito più rappresentato in parlamento, con 152 deputati su 630. La CDU/CSU ne ha 208 e l’SPD 120, per un totale di 328.