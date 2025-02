In Germania ha vinto il centrodestra

La CDU, il principale partito di centrodestra della Germania, ha vinto le elezioni parlamentari tedesche che si sono tenute domenica. I seggi hanno chiuso alle 18: tutte le proiezioni danno il partito davanti agli altri di diversi punti, tanto che il suo leader e probabile prossimo cancelliere, Friedrich Merz, ha già proclamato la vittoria.

La proiezione della tv pubblica ZDF dà la CDU al 28,6 per cento mentre al secondo posto sarebbe arrivata Alternative für Deutschland (AfD), il principale partito dell’estrema destra tedesca, che avrebbe ottenuto il 20,1 per cento dei voti, mentre i Socialdemocratici sarebbero al 16,3 per cento. I Verdi sono dati intorno al 12,4 per cento, mentre tutti gli altri partiti sono a diversi punti di distanza.

Sono dati più o meno in linea con i sondaggi e le aspettative degli ultimi giorni. I tre partiti che componevano il governo uscente di centrosinistra – Socialdemocratici, Verdi e Liberali – sono andati peggio rispetto al 2021, mentre il principale partito di opposizione uscente, la CDU, ha riguadagnato qualche punto.

AfD otterrebbe il miglior risultato della sua storia, ma a meno di enormi sorprese non andrà al governo: tutti i principali partiti hanno già escluso collaborazioni più o meno stabili.

A meno di sorprese sarà il leader della CDU Friedrich Merz a diventare il prossimo cancelliere tedesco: per capire però con chi potrebbe allearsi la CDU bisognerà aspettare le prossime ore e forse i prossimi giorni, dato che un paio di partiti sono dati appena sopra o sotto la soglia di sbarramento, fissata al 5 per cento dei voti a livello nazionale (con un’eccezione per chi riesce a eleggere almeno 3 deputati in collegi maggioritari).

Diversi analisti ritengono che l’affluenza sarà altissima, ai livelli delle prime elezioni dopo la riunificazione del 1990: alle 14 era al 52 per cento, diversi punti più alta rispetto alle elezioni degli ultimi anni.

Diversi dei principali partiti hanno già commentato i primi dati. Il segretario dei Socialdemocratici, Matthias Miersch, ha parlato di una «sconfitta storica», mentre la leader di AfD Alice Weidel si è di nuovo detta disponibile a entrare in un eventuale governo di destra.

Per quanto riguarda gli altri partiti, sulla base delle proiezioni la sinistra di Die Linke non dovrebbe avere problemi a superare la soglia di sbarramento: la proiezione di ZDF la dà addirittura all’8,9 per cento. Se confermato sarebbe un buon risultato, considerando soprattutto che alle ultime elezioni federali, nel 2021, il partito si fermò al 4,9 per cento (riuscì comunque a entrare in parlamento grazie a un altro metodo, quello dei mandati diretti).

L’Alleanza Sahra Wagenknecht (BSW), che mischia proposte di estrema destra e sinistra radicale, è ancora in dubbio: le proiezioni la danno al 5 per cento, ma essendo così vicini alla soglia anche uno spostamento relativamente piccolo potrebbe cambiare le cose. La BSW è un partito relativamente nuovo, fondato da Wagenknecht a gennaio del 2024 in seguito a una scissione dalla Linke, e quindi non ha partecipato alle precedenti elezioni.

Sono nella stessa situazione i Liberali dell’FDP, dati al 5 per cento: per loro sarebbe un netto calo rispetto al 2021, quando il partito ottenne più dell’11 per cento ed entrò anche a far parte del governo (che ha poi scelto di far cadere a novembre).