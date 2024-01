Il grande freddo e le tempeste di neve negli Stati Uniti 

Negli ultimi giorni in molte zone degli Stati Uniti ci sono tempeste di neve e grande freddo, con temperature che hanno raggiunto in un caso i – 51 °C, forti venti che hanno causato la caduta di alberi e la morte di almeno due persone, estese interruzioni di corrente e scarsissima visibilità sulle strade.

Domenica oltre 100 milioni di persone hanno ricevuto un’allerta per i rischi di tempeste invernali, neve e ghiacciate in vari punti degli Stati Uniti. I -51 °C sono stati raggiunti in Montana, nel nord ovest degli Stati Uniti. In South Dakota le temperature hanno raggiunto i -30 °C, nell’Arkansas i -28 °C, in Texas i -22 °C. Secondo il Servizio meteorologico nazionale, le temperature resteranno bassissime almeno fino a metà settimana, raggiungendo in diversi casi i -30 °C e -40 °C.

Sono temperature in cui può essere rischioso restare all’esterno per più di pochi minuti: sempre il Servizio meteorologico nazionale ha parlato del rischio di congelamento della pelle esposta e di ipotermia, e ha invitato chi debba viaggiare a ad attrezzarsi attentamente.

Le condizioni meteorologiche estreme di questi giorni hanno inoltre portato venti che hanno causato la caduta di decine di alberi: sabato mattina a Lake Oswego, in Oregon, un uomo è morto per via della caduta di un albero sopra casa sua. Sempre in Oregon, ma a Portland, una donna è morta a causa dell’incendio di un camper dopo la caduta di un albero sulla stufa usata per riscaldarlo: i soccorsi sono stati ritardati dalla chiusura delle strade per il ghiaccio, del crollo di alcune infrastrutture elettriche e di altri alberi.

Ci sono state diffuse interruzioni di corrente: soprattutto in Oregon, dove hanno riguardato circa 130mila persone e in Pennsylvania, con circa 37mila persone senza corrente. I dati sono di PowerOutage.us, un sito che si occupa della copertura del servizio elettrico negli Stati Uniti.

Sono stati inoltre rimandati eventi in programma, come la partita di football tra i Buffalo Bills e Pittsburgh Steelers a Buffalo, nello stato di New York, dove nel fine settimana la governatrice Kathy Hochul aveva dichiarato lo stato di emergenza in previsione del freddo eccezionale.