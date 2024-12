I misteriosi voli di droni sopra il New Jersey

Da alcune settimane su molte città del New Jersey e della costa orientale degli Stati Uniti è stato avvistato un numero consistente di droni non identificati. Le segnalazioni raccontano di gruppi di droni che arrivano a dieci-quindici unità, o di droni di notevoli dimensioni, grandi quanto un’automobile. Gli avvistamenti sono ricorrenti e gli abitanti delle città dove i droni sono visti più spesso hanno espresso più volte la loro preoccupazione.

Sugli avvistamenti indagano la polizia locale, l’FBI (agenzia di polizia federale), esercito e governo: sono arrivati alla conclusione che i droni non siano una minaccia per la popolazione, ma non sanno ancora chiaramente cosa siano, né perché i voli siano così ricorrenti.

Gli avvistamenti sono cominciati a fine novembre in alcune città della costa del New Jersey, ma poi hanno interessato tutto lo stato e in misura minore il Maryland, il Connecticut, la Pennsylvania e lo stato di New York. Venerdì notte l’aeroporto internazionale Stewart, uno scalo minore di New York, è stato chiuso per un’ora per «rilevata attività di droni».

Le autorità statunitensi per il momento sembrano saper indicare soprattutto cosa i droni non sono: non sono veicoli dell’esercito americano, non sono mezzi di una potenza straniera, non sono un pericolo per la salute o la sicurezza degli abitanti. In alcuni casi, sostiene l’FBI, non sarebbero nemmeno droni: molte delle segnalazioni analizzate sono riconducibili a normali aerei, scambiati per droni.

Dopo le prime settimane sono infatti nati gruppi online che raccolgono segnalazioni e paure dei cittadini dei centri interessati: in questi gruppi circolano anche molte notizie false, avvistamenti non verificati, teorie che provano a spiegare la presenza dei droni ricorrendo ad alieni o a misteriosi programmi di controllo.

In New Jersey il volo dei droni per scopi ricreativi o commerciali è legale, all’interno di determinati limiti (serve invece un permesso a New York), però alcune delle attività segnalate e verificate restano insolite e di difficile spiegazione.

Polizia e FBI hanno chiesto alla popolazione di condividere video, foto e informazioni, mentre vari politici locali del New Jersey, soprattutto Repubblicani, hanno accusato il governo federale di non fare abbastanza, suggerendo che almeno uno dei droni non identificati dovrebbe essere abbattuto per avere informazioni. Anche il presidente eletto Donald Trump è intervenuto sulla questione via social, accusando l’attuale governo di «sapere di più di quello che dice» e suggerendo a sua volta di abbattere i droni.

Lo sceriffo della contea di Monmouth, una di quelle interessate, ha invitato le persone a non cercare di risolvere la questione da sole, ricordando che sparare o abbattere un drone costituirebbe un reato a livello statale e federale.

