I refusi del Post più divretenti dell’anno

Ci sono sempre più persone che scrivono gli articoli del Post, che rivedono gli articoli del Post, che correggono gli articoli del Post, e fortunatamente che leggono e si abbonano al Post: la maggior parte di loro non si accorge dei refusi che pubblichiamo – quello del titolo è voluto, almeno quest’anno non segnalatecelo in centinaia – perché in genere vengono corretti molto rapidamente, talvolta anche grazie alle preziose segnalazioni che arrivano a correzioni@ilpost.it.

Come sempre abbiamo raccolto i refusi e gli errori di scrittura più divertenti che abbiamo pubblicato quest’anno; chi in passato se li era persi può sorridere con quelli del 2021, del 2020, del 2019, del 2018, del 2017, del 2016 e del 2015. Oppure può leggere la storia di quando correggere i refusi diventò più facile grazie a Bette Nesmith Graham.