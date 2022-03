Gli attacchi russi si allargano verso ovest

Nelle prime ore di domenica, gli attacchi russi in Ucraina si sono allargati verso ovest, comprendendo la zona di Leopoli, a meno di 70 chilometri dal confine con la Polonia dove è stata colpita una base militare. Nella zona di Kiev l’esercito russo si sta intanto riorganizzando, ma non è chiaro se per condurre o meno un nuovo attacco contro la capitale in tempi brevi. Nelle altre città ucraine bombardate, come Mariupol, continuano a esserci seri problemi legati alla scarsa disponibilità di acqua, cibo e medicinali, mentre varie organizzazioni internazionali segnalano un peggioramento della crisi umanitaria per milioni di profughi ucraini.