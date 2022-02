Oggi inizia un’esercitazione militare congiunta di Russia e Bielorussia in territorio bielorusso, vicino al confine con l’Ucraina

Iniziano oggi, giovedì 10 febbraio, 10 giorni di esercitazioni militari congiunte di soldati russi e bielorussi in Bielorussia, paese al confine con l’Ucraina e governato da Alexander Lukashenko, alleato del presidente russo Vladimir Putin. Le esercitazioni, chiamate anche “Allied Resolve”, coinvolgeranno circa 30mila soldati russi e si terranno in alcuni campi di addestramento e aeroporti bielorussi: secondo la NATO sono il più grande dispiegamento di forze militari russe in Bielorussia dai tempi della Guerra fredda.

Alcuni governi occidentali stanno guardando con preoccupazione l’inizio delle esercitazioni, considerata la situazione di grande tensione che persiste da settimane ai confini dell’Ucraina, dove la Russia ha ammassato più di 100mila soldati e sembra minacciare un’invasione.