La Commissione Europea ha proposto nuove sanzioni contro la Russia

Mercoledì pomeriggio la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha presentato un nuovo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia, a causa del prolungarsi della guerra in Ucraina. È l’ottavo pacchetto di sanzioni proposto dalla Commissione Europea dall’inizio dell’invasione russa, e per entrare in vigore dovrà ottenere l’approvazione unanime dei governi dei paesi membri, cosa tutt’altro che scontata. Tra le varie cose, le nuove sanzioni dovrebbero portare all’introduzione di un tetto sul prezzo del petrolio importato dalla Russia.

Von der Leyen ha detto che le sanzioni conterranno innanzitutto nuove restrizioni al commercio con la Russia, per colpirne ulteriormente l’economia. Ha brevemente accennato al fatto che verrà aumentato il numero di prodotti che non possono essere esportati in Russia, e in particolare componenti tecnologici ed elettroni: secondo la Commissione Europea, queste restrizioni dovrebbero privare la Russia di 7 miliardi di euro di ricavi, e colpirebbero soprattutto l’industria bellica russa.

Verranno inoltre estese le sanzioni a nuove persone e enti che collaborano con la Russia o che l’hanno aiutata nell’aggirare le sanzioni finora imposte. Le nuove sanzioni, ha detto l’alto rappresentante per gli Affari esteri dell’Unione Europea Josep Borrell, non riguarderanno solo cittadini russi, ma anche quelli di altre nazionalità. Al momento non è stato comunicato l’elenco delle persone coinvolte, ma Borrell ha voluto specificare che saranno colpiti anche tutti coloro che hanno partecipato all’organizzazione dei referendum farsa nei territori ucraini occupati.

Russia is using the profits from the sale of fossil fuels to finance its war.

Today we are laying the legal basis for an oil price cap.

It will help reduce Russia's revenues and keep global energy markets stable.

— President @vonderleyen, 28 September 2022#StandWithUkraine pic.twitter.com/uYb3hJSKEU

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) September 28, 2022