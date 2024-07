In Francia c’è stato un sabotaggio della rete dei treni alta velocità

Caricamento player

Venerdì mattina la società che gestisce le ferrovie francesi (SNCF) ha comunicato che la rete ad alta velocità è stata danneggiata in più punti da azioni di sabotaggio «su vasta scala». L’amministratore delegato di SNCF, Jean-Pierre Farandou, ha detto che è stato dato fuoco alle condutture contenenti i cavi che trasmettono informazioni di sicurezza ai conducenti e agli scambi sui binari. Il ministro dei Trasporti francese, Patrice Vergriete, ha parlato di atti coordinati e criminali. Venerdì sera in città si terrà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi: non è chiaro se il sabotaggio sia collegato all’evento.

Sono stati colpiti i binari dell’alta velocità fra Parigi e Lille, a nord della capitale, verso Le Mans, a sud-ovest, e vicino a Metz, a est. La circolazione è fortemente rallentata a est, nord e ovest di Parigi, e non riprenderà normalmente prima di lunedì: sono stati danneggiati dei fasci di cavi, che vanno riparati manualmente uno a uno. I tecnici delle ferrovie e i vigili del fuoco stanno intervenendo per riparare i guasti. Sulla linea sud-est, verso Lione, un attacco è stato invece evitato: nella notte degli operai al lavoro hanno visto degli sconosciuti avvicinarsi ai binari e hanno chiamato la polizia, provocandone la fuga.

Il ministro Vergriete ha detto in una conferenza stampa che in alcuni luoghi sono stati trovati materiali incendiari, e vicino alla linea sud-est è stato individuato un furgone con delle persone in fuga. Ha detto anche che i treni ad alta velocità devono percorrere le linee ordinarie, cose che sta causando ritardi su tutta la rete ferroviaria, e che si prevede che saranno cancellati la metà dei treni verso il nord, l’est e l’ovest di Parigi, e un treno ad alta velocità su quattro verso Bordeaux, a sud-ovest.

Si stima che i ritardi coinvolgeranno 800mila passeggeri. Alla stazione di Parigi Montparnasse, capolinea dei treni ad alta velocità, non ci saranno partenze né arrivi fino alle 13. Vari treni della linea Eurostar che lega Parigi e Londra sono stati annullati: quelli che ci sono ancora sono in ritardo di almeno un’ora e mezza. La presidente dell’Ile-de-France, la regione di Parigi, ha consigliato ai cittadini di evitare di prendere treni e di non andare in stazione.

La possibilità di attacchi durante le Olimpiadi era prevista da tempo dalle autorità francesi. Già da diversi giorni a Parigi sono applicate misure di sicurezza estremamente restrittive: gran parte del centro della città, dove si concentrano le gare, è praticamente inaccessibile, e più di un milione di persone è stato schedato. Oltre alla possibilità di attacchi fisici, ci si aspetta anche un gran numero di crimini informatici.

