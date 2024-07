Le foto del viaggio della torcia olimpica

Venerdì la torcia olimpica è arrivata a Parigi, la città che ospita le Olimpiadi, dopo un lungo viaggio partito dalla città greca di Olimpia, quella in cui si tenevano i Giochi in antichità. La torcia è l’oggetto con cui la fiamma olimpica viene portata nella città che ogni quattro anni ospita i Giochi, dove poi viene acceso il braciere, ed è un’invenzione moderna: per ogni Olimpiade ne vengono usate circa 10mila, che vengono portate con una lunga staffetta fino alla meta da ex atleti, persone comuni e anche da qualche celebrità. Quest’anno la fiaccola con la fiamma olimpica è stata accesa il 16 aprile, ha attraversato la Grecia fino allo stadio olimpico di Atene e poi ha raggiunto la Francia su un veliero: era già stata a Parigi il 14 e il 15 luglio per l’anniversario della presa della Bastiglia, l’evento simbolo della Rivoluzione francese, e dopo essere passata da decine di città francesi adesso ci è tornata per l’attesissima cerimonia d’apertura dei Giochi.

– Leggi anche: Una cerimonia d’apertura piuttosto tamarr… ehm, ambiziosa