In Canada un grosso incendio sta causando molti danni nella città di Jasper, che si trova all’interno di un parco nazionale

In Canada un grosso incendio ha raggiunto la città di Jasper, che è nella provincia dell’Alberta e si trova all’interno del Jasper National Park, un parco nazionale nella zona delle Montagne Rocciose canadesi (Canadian Rockies). Lunedì 5mila residenti e 20mila turisti erano stati evacuati in via precauzionale, dato che l’incendio stava già divampando in altre aree circostanti e si stava avvicinando alla città.

Il portavoce di Parks Canada, l’agenzia che si occupa della tutela dei parchi canadesi, ha detto che la città è invasa dal fumo e che ci sono stati danni strutturali, che però al momento è impossibile quantificare. Circa 1.900 vigili del fuoco sono stati inviati sul posto per cercare di spegnere le fiamme e limitare i danni alle infrastrutture, tra cui le centrali di depurazione delle acque reflue, gli impianti per le comunicazioni e l’oleodotto Trans Mountain.

Giovedì il primo ministro canadese Justin Trudeau ha approvato l’invio di aiuti federali alle zone più colpite della regione dell’Alberta.