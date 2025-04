In Colombia hanno trovato in una valigia i resti di un biologo italiano

Domenica la polizia di Santa Marta, una città costiera nel nord della Colombia, ha trovato una valigia contenente i resti di un uomo fatto a pezzi: l’uomo è stato identificato in Alessandro Coatti, un biologo molecolare italiano di 42 anni che era arrivato in città giovedì 3 aprile e che risultava disperso dal giorno seguente. Al momento non si sa ancora cosa sia successo e le informazioni sono poche. La polizia e la procura colombiana hanno aperto un’indagine.

Coatti aveva studiato neuroscienze nel Regno Unito, dove aveva lavorato per otto anni per la Royal Society of Biology. Il Telegraph scrive che alla fine del 2024 aveva lasciato l’organizzazione per andare a fare volontariato in Ecuador e poi viaggiare in Sudamerica. La valigia con la sua testa, le gambe e le braccia era stata abbandonata vicino a un sentiero poco fuori città, mentre il torso risulta ancora mancante. La polizia ha detto di averlo identificato grazie al braccialetto di un ostello del centro di Santa Marta dove alloggiava.

Jaime Ríos Puertos, il comandante polizia di Santa Marta, ha detto che Coatti non aveva precedenti penali e che al momento non risulta avesse ricevuto minacce da nessuno. Un dipendente dell’ostello ha raccontato che Coatti aveva chiesto più volte informazioni su come andare a Minca, una zona montuosa una ventina di chilometri dalla città, dove avrebbe voluto fare alcune ricerche legate alla sua professione: era uscito dall’ostello nel tardo pomeriggio di venerdì e da allora non era stato più visto.

Il sindaco di Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, ha offerto una ricompensa dell’equivalente di circa 10mila euro a chiunque abbia informazioni utili per identificare la persona o le persone responsabili del delitto.