Le cose che abbimao sbagliato quest’anno

È di nuovo quel momento dell’anno: cioè quel momento in cui la persona che al Post si occupa, tra le altre cose, di accertarsi che gli articoli non contengano errori di scrittura e refusi, ci inoltra con vero sadismo una lista degli errori più involontariamente divertenti apparsi sul Post nel 2018, prima che ci affannassimo a correggerli. Uno se lo immagina tutti gli altri giorni dell’anno seduto in poltrona, accarezzando un gatto, a prendere crudelmente nota (come aveva fatto nel 2017, d’altra parte, nel 2016 e nel 2015). Quindi.

– “Il bello di una pensante nevicata”

– “conosciuto per le sue dichiarazioni omofoniche”

– “che camminano a testa basta”

– “Un corvo tira la coda di un panda gigante per rubargli qualche pelo e farci il nudo”

– “uno dei paesi della colazione uscita vittoriosa a Waterloo”

– “l’ex sindaco grillino Pizzarotti» (la cui rottura con il Movimento 4 Stelle […])”

– “Molti espositori come Sony, Samsung e LG sono rimasti al buoi”

– “storico presente dell’Avellino Calcio”

– “non si era un uscire ma un poliziotto”

– “Un addetto alla sicurezza armato sul letto di un hotel coperto di neve”

– “il miglior ristorante francese di cinema”

– “questo orso popolare, spaparanzato allo zoo di Berlino”

– “esce dalla McLaren dopo un gusto elettronico”

– “si rifornisce da una miniera modella in Honduras”

– “mentre i loro lontanissimi partenti ormai estinti”

– “già nei giorni scossi c’erano state nuove scosse”

– “Soldati israeliani apostati”

– “durante la visita al cestello di Cardiff”

– “Sofri e sali al tuo ritmo”

– “Un graffito dell’arista”

– “sta perdendo più del 20 per cento alla bora di Milano”

– “dei momenti di crescita e di quelli di recensione”

– “potranno trovare Eurosport sui cani 210 e 211”

– “il clima della ragione è rimasto mite”

– “per questo il panorama politico è molto fratturato”

– “rivendicavano l’apparenza dell’isola”

– “aveva solo sei zampe invece di sei”

– “considerato il nuovo capo di Costa nostra“