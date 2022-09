La nuova linea di successione al trono britannico

La regina Elisabetta II del Regno Unito aveva quattro figli. Il primogenito Carlo, che era principe del Galles ed erede al trono; la principessa Anna di Edimburgo; Andrea, duca di York — rimasto nella linea di successione nonostante la famiglia reale gli abbia tolto di recente i titoli militari per gli scandali sessuali in cui è stato coinvolto — ed Edoardo, conte di Wessex, il più giovane dei quattro, nato sedici anni dopo Carlo.

A ciascuno dei quattro figli di Elisabetta corrisponde un ordine nella linea di successione al trono britannico, stabilita nel XVII secolo tramite il Bill of Rights (1689) e l’Act of Settlement (1701).

Immediatamente dopo la morte della madre, il primogenito Carlo è diventato re dopo essere stato principe del Galles più a lungo di ogni suo predecessore. I suoi diretti discendenti vengono prima dei fratelli: se nulla dovesse cambiare, i prossimi sovrani dovrebbero essere William e poi suo figlio George. Il figlio minore di Carlo, Harry, è quinto dopo il terzogenito di William.

Per quanto riguarda gli altri figli di Elisabetta II, la linea di successione non segue l’età. Anna, infatti, pur essendo la secondogenita, è la sedicesima erede al trono e potrebbe scendere ancora se le famiglie dei fratelli dovessero allargarsi. Questo perché quando nacque Anna, nel 1950, le eredi femmine venivano ancora superate nella linea di successione dagli eredi maschi, e quindi dai discendenti di quest’ultimi. Potevano diventare regine — come accadde a Elisabetta II — solo in assenza di figli maschi.

Dal 2013 non è più così (per i nati dopo il 28 ottobre 2011) e quindi Charlotte, secondogenita del principe William, è terza nella linea di successione e viene prima del fratello minore Louis. Di seguito l’ordine di successione dei primi ventitré membri della famiglia reale.

