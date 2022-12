Da oggi i prezzi dei benzina e gasolio saliranno di 12,2 centesimi al litro e quelli del GPL di 2,3

Da oggi, giovedì 1º dicembre, i prezzi dei carburanti torneranno a salire per la prima volta in nove mesi, cioè da quando a marzo il governo di Mario Draghi aveva approvato un decreto per tagliare i prezzi e contrastare l’aumento dovuto all’inflazione e alla guerra in Ucraina. Da allora lo sconto era stato prorogato mensilmente fino a novembre, ma lo scorso 23 novembre il governo di Giorgia Meloni ha approvato un nuovo decreto che prevede una riduzione dello sconto a partire da oggi e per un mese. Nella sostanza, i prezzi di benzina e gasolio saliranno di 12,2 centesimi al litro, mentre quelli del GPL di 2,3 centesimi al litro.