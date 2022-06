Il Prime Day di Amazon sarà il 12 e 13 luglio

Amazon ha fatto sapere che quest’anno il Prime Day, cioè il momento degli scontri estivi dedicati agli abbonati al programma di consegne veloci Prime, sarà martedì 12 e mercoledì 13 luglio: nonostante il nome, infatti, da qualche anno dura almeno due giorni. Insieme al Black Friday di novembre è la principale ricorrenza dell’anno per chi è in cerca di sconti convenienti. L’anno scorso il Prime Day era stato a giugno e l’anno prima ancora, per via della pandemia, era stato fatto a ottobre; precedentemente però questa ricorrenza si era sempre svolta nel mese di luglio.

Oltre agli sconti che si concentreranno nei giorni del Prime Day, Amazon ha annunciato alcune promozioni dedicate agli abbonati a Prime che saranno attive già dal 21 giugno. Per esempio, chi non ha mai attivato Amazon Music Unlimited potrà farlo senza pagare per i primi 4 mesi e chi ha abbandonato Audible (la piattaforma di streaming di audiolibri) da meno di sei mesi o non l’ha mai attivata potrà farlo pagando solo 2,95 euro al mese per i primi 6 mesi. Chi non fosse abbonato a Prime ma volesse approfittare degli sconti del Prime Day, può iscriversi alla prova gratuita di 30 giorni. Allo scadere della prova, potrà decidere se disdire l’abbonamento o continuare: un anno di iscrizione a Prime (che comprende anche la possibilità di accedere al servizio di streaming Prime Video) costa 36 euro all’anno.

