Cosa vi siete persi

Ci sono molti motivi per cui ad agosto ci si può distrarre involontariamente dalle cose del mondo, sia che si fosse in vacanza su qualche isoletta greca sia che si sia rimasti a casa a soffrire il caldo. E ci sono ottime ragioni anche per fare una pausa dal ciclo delle notizie, soprattutto in un periodo in cui riguardano perlopiù guerre e miseria. Ora che si rientra al lavoro o a scuola, e che si rivede chi si era salutato a luglio e si riprendono le varie conversazioni, un aggiornamento su quello che è successo in Italia e nel mondo ad agosto può tornare comodo. Abbiamo messo in fila le notizie principali, con i rimandi ai vari articoli per approfondire.

La diplomazia frenetica sull’Ucraina, senza risultati

Agosto è stato un mese assai frenetico per la diplomazia sulla guerra in Ucraina, che però non ha portato a risultati concreti. Riassumendo. Il 15 agosto c’è stato ad Anchorage, in Alaska, un incontro storico tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quello russo Vladimir Putin. C’erano grandi aspettative ma non ne è uscito quasi niente, se non una vittoria di fatto di Putin che ha portato Trump su molte delle sue posizioni. A quel punto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e una nutrita delegazione di leader europei sono andati in fretta e furia alla Casa Bianca per provare a far cambiare idea di nuovo a Trump. Non ci sono riusciti, anche se hanno evitato un altro agguato di Trump a Zelensky: la Russia vuole ancora tutto e continua a non voler negoziare con l’Ucraina, anche perché nel frattempo sta ottenendo vittorie militari importanti.

La carestia a Gaza, la Cisgiordania divisa in due

Un organo appoggiato dall’ONU ha dichiarato per la prima volta una carestia nella città di Gaza, nonostante il governo israeliano stia facendo una campagna di propaganda per sostenere che sia tutta una fake news. Significa che a Gaza c’è una gravissima penuria di cibo e generi di prima necessità, che sta provocando la morte di molte persone. La carestia è il risultato delle politiche deliberate di Israele, che usa vari modi per bloccare l’arrivo di cibo e continua a controllarne la sua distribuzione nella Striscia. Intanto a fine agosto sono partite le prime barche della Global Sumud Flotilla, la più grande iniziativa indipendente per rompere l’assedio navale imposto da Israele e portare cibo e altri beni essenziali a Gaza (un obiettivo ambizioso e molto difficile da raggiungere).

Altre notizie sulla Striscia: Israele ha avviato una nuova operazione per far evacuare forzatamente i civili da Gaza, e poter poi occupare la città; ha ucciso cinque giornalisti di Al Jazeera e ha detto che l’obiettivo era uno di loro, Anas al Sharif; e ha fatto un attacco “double tap”, doppio colpo, contro un ospedale, uccidendo 20 persone. Israele ha inoltre approvato un piano per la costruzione di una nuova colonia che dividerà in due la Cisgiordania e renderà molto difficile il passaggio tra le principali città palestinesi. Il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich ha detto che l’obiettivo del piano è «seppellire l’idea di uno stato palestinese».

Le denunce contro i gruppi online di foto non consensuali

Negli ultimi dieci giorni sono emersi due casi di forum online italiani dedicati alla pubblicazione di foto di donne senza il loro consenso, con migliaia di utenti uomini che le commentano e usano per masturbarsi. Tutto è iniziato quando la scrittrice Carolina Capria ha denunciato su Instagram l’esistenza di un gruppo Facebook aperto con 32mila utenti iscritti, chiamato “Mia Moglie” e dedicato appunto alla pubblicazione di foto di partner. Nel giro di poco Facebook ha chiuso il gruppo, ma il dibattito è proseguito e ha portato a far girare una petizione per la chiusura di un sito di contenuti porno, Phica.net, su cui molte donne hanno trovato le proprie foto, alcune scattate dai partner, altre semplicemente prese da internet. Su Phica.net c’erano anche le foto di molte donne famose della politica e della televisione, che ne hanno parlato pubblicamente. Gli amministratori l’hanno chiuso.

Sappiamo molto di più su come andò la liberazione di Almasri

Ad agosto il parlamento si prende una lunga pausa ma è comunque successa una cosa rilevante per la politica: prima è stata archiviata l’indagine del tribunale dei ministri su Giorgia Meloni per il caso di Almasri, il capo della polizia libica arrestato in Italia a gennaio e liberato dal governo nonostante un mandato d’arresto della Corte penale internazionale. Poi per la stessa vicenda è stata chiesta l’autorizzazione a procedere contro il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, quello della Giustizia Carlo Nordio e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. È però molto improbabile che vengano processati.

Da questi sviluppi sono venute fuori un po’ di cose interessanti: per esempio i motivi per cui il governo aveva paura a tenere Almasri detenuto in Italia; alcuni comportamenti grotteschi di Nordio nella gestione del caso; e varie conferme che nel suo ministero forse non è lui la persona che comanda davvero.

Lo sgombero del Leoncavallo

La mattina del 21 agosto è iniziato lo sgombero del Leoncavallo, storico centro sociale di Milano con una storia molto lunga e travagliata, legata anche all’uccisione di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, noti come Fausto e Iaio, due militanti che vennero ammazzati nel 1978 vicino alla vecchia sede nella via che diede il nome al centro sociale (via Ruggero Leoncavallo 22). Al Leoncavallo c’era anche uno spazio sotterraneo che all’inizio degli anni Duemila fu un punto di riferimento per la scena artistica e musicale underground milanese. Si chiama Dauntaun e due anni fa ha ricevuto la tutela della Soprintendenza per le opere di street art che contiene. La notizia dello sgombero è diventata rapidamente un caso politico.

Morte e celebrazione di Pippo Baudo

Il 16 agosto è morto Pippo Baudo: aveva 89 anni ed era uno dei conduttori televisivi più famosi della tv italiana, presentatore tra le varie cose di Fantastico, Domenica In e di tredici edizioni del Festival di Sanremo. La sua influenza si misura, tra le altre cose, col numero di cantanti, showgirl e intrattenitori che divennero famosi grazie a lui. Sui giornali, ma non su tutti i giornali, è stato un gran susseguirsi di pezzi celebrativi di Baudo e dei suoi programmi. Per ridimensionare un po’ le cose, sul suo blog Luca Sofri ha raccontato a chi non c’era com’era davvero il rapporto di una buona parte degli adolescenti e ventenni negli anni Ottanta con i suoi programmi.

I concerti degli Oasis nel Regno Unito

È stata l’estate del reunion tour degli Oasis, che hanno suonato i loro primi concerti dal 2009 davanti a centinaia di migliaia di fan e altrettante birre, cappellini da pescatore e singalong. La band di Liam e Noel Gallagher è partita da Cardiff per poi esibirsi a Manchester, la loro città, Londra, Edimburgo – dove la gente arrivata da tutto il mondo per le loro tre date si è sommata alle milioni di persone che ogni agosto visitano la capitale scozzese per il Fringe Festival – e Dublino. Qui c’è il video della prima “Wonderwall” dal vivo del tour.

Trump ha mandato i soldati a Washington

A metà agosto Trump ha deciso che Washington era nel pieno di una grave emergenza di criminalità, e che per contrastarla era necessario fare intervenire la Guardia Nazionale, il principale corpo di riservisti degli Stati Uniti. L’emergenza criminalità però non esiste. Trump ha voluto impiegare la Guardia Nazionale per due ragioni: per sostenere una campagna contro i Democratici, che a Washington sono molto forti; e per espandere il ruolo delle forze armate e usarle per gestire con la forza questioni politiche interne. La città di Washington gli ha fatto causa ma Trump sembra essere intenzionato a fare la stessa cosa in altre città statunitensi governate dai Democratici.

È ricominciato il calcio e sta per finire il calciomercato

Il 23 agosto è ricominciata la Serie A maschile, mentre oggi alle 20 finirà il calciomercato, il periodo in cui le squadre di calcio possono comprare e vendere giocatori. Ad agosto c’è stato un po’ di movimento, ma gli arrivi più rilevanti sono stati quelli del croato Luka Modrić (al Milan) e del belga Kevin De Bruyne (al Napoli), tra i migliori al mondo ma abbastanza in là con l’età. Insomma, è una una Serie A che continua ad essere piuttosto conservativa, anche se con il caso particolare del Como, che ha speso molto nel calciomercato ed è riuscito a tenere l’argentino Nico Paz, scelto come miglior giovane alla fine della passata stagione. A metà strada tra calcio e calciomercato c’è, come sempre da ormai molti anni, il fantacalcio.

Ed è tornata Taylor Swift (che si sposa)

La popstar più famosa e influente degli ultimi anni ha presentato il suo dodicesimo album di studio, che si chiama The Life of a Showgirl, uscirà il 3 ottobre e ha subito cominciato ad attirare moltissime attenzioni. Tutta la campagna di marketing del disco gira attorno a quello che lei ha chiamato “Portofino orange glitter”, una tonalità di arancione con brillantini che, come ogni cosa che fa Swift, è stato molto ripreso – il comune di Portofino ci ha fatto delle magliette – e ora ci si chiede se diventerà di moda. Pochi giorni dopo lei e il fidanzato, il giocatore di football e podcaster Travis Kelce, hanno annunciato che si sposeranno: il post su Instagram dell’annuncio e dell’anello ha quasi 30 milioni di like.

I gravi incendi in Spagna

Per tutto agosto in Spagna ci sono stati gravi incendi boschivi che hanno provocato gravi danni, sono stati molto estesi e soprattutto estremamente difficili da spegnere. In Galizia, la regione più interessata, la situazione sta migliorando ma si stima che siano stati bruciati 900 chilometri quadrati di vegetazione, più o meno il 15 per cento dei boschi della comunità autonoma. Una delle ragioni per cui gli incendi sono stati così difficili da domare è stato il caldo eccezionale, che secondo l’Agenzia statale di meteorologia spagnola (AEMET) è stato il più intenso che si sia registrato nel paese dal 1975.