I leader di Ucraina ed Europa proveranno a far cambiare idea a Trump

C’è stato un certo sollievo tra i governi dell’Europa e dell’Ucraina quando si è capito che nell’incontro di venerdì tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska non si era arrivati a nessun accordo. Il timore principale dell’Ucraina e dei suoi alleati europei era che il presidente statunitense avrebbe accettato condizioni esose imposte dal presidente russo, e poi avrebbe cercato di costringere il governo ucraino ad accettarle.

Al tempo stesso c’è stata molta preoccupazione quando si è cominciato a capire che durante l’incontro Putin era comunque riuscito a manipolare Trump, e a riportarlo almeno temporaneamente dalla sua parte. I leader europei hanno cominciato rapidamente a muoversi per cercare di salvare per quanto possibile la situazione.

Lunedì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky andrà alla Casa Bianca per incontrare di persona Trump. Ma rispetto all’ultima volta, quando finì per litigare con il presidente americano compromettendo i rapporti con gli Stati Uniti, questa volta sarà accompagnato da alcuni dei più importanti leader europei. Con Zelensky alla Casa Bianca ci saranno la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, il cancelliere tedesco Friederich Merz, il presidente francese Emmanuel Macron, la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, il presidente finlandese Alexander Stubb, oltre che l’ex primo ministro olandese e attuale segretario generale della NATO Mark Rutte.

Il loro compito, tra le altre cose, sarà di evitare rischi di incomprensioni tra Zelensky e Trump e cercare di riavvicinare il presidente americano alle posizioni di Europa e Ucraina.

Prima dell’incontro con Putin, Trump era favorevole a un cessate il fuoco immediato, chiesto anche dai leader europei, per porre fine subito ai combattimenti e avviare solo dopo un negoziato di pace. Questo sarebbe stato sconveniente per la Russia, che è all’offensiva su vari fronti in Ucraina.

Dopo l’incontro con Putin, Trump ha cambiato idea: secondo le ricostruzioni di vari media, ora è favorevole a saltare il cessate il fuoco per negoziare direttamente un accordo di pace rapido. Questo dà alla Russia il tempo di andare avanti con la sua offensiva militare. Inoltre – sempre secondo le ricostruzioni fatte sui media – Trump è disponibile a impostare i negoziati sulla base di una proposta avanzata da Putin e ovviamente molto favorevole alla Russia.

Putin avrebbe proposto a Trump un accordo di pace in base al quale l’Ucraina dovrebbe cedere l’intero territorio del Donbas (composto dalle regioni di Luhansk e Donetsk), comprese le aree che la Russia non ha conquistato. La Russia inoltre manterrebbe i territori occupati anche fuori dal Donbas. In cambio Putin prometterebbe la fine dei combattimenti e fornirebbe garanzie scritte sul fatto che la Russia non attaccherà più l’Ucraina. In passato la Russia è più volte venuta meno alle sue garanzie, anche scritte.

Queste condizioni sono irricevibili per l’Ucraina – la cui Costituzione, tra le altre cose, vieta di cedere territorio nazionale. Oleksandr Merezhkom, che presiede la commissione Affari esteri del parlamento ucraino, ha detto al Financial Times: «Sembra che Trump si sia messo dalla parte di Putin e che entrambi vogliano costringerci ad accettare un trattato di pace che in realtà è una resa per l’Ucraina». Un altro funzionario che ha chiesto di rimanere anonimo ha detto che l’incontro è stato «una pugnalata alla schiena».

Nel frattempo altri leader europei stanno cercando di blandire Trump con le loro dichiarazioni pubbliche: il primo ministro britannico Keir Starmer per esempio lo ha ringraziato sostenendo che «i suoi sforzi ci hanno portato vicini come mai prima d’ora a porre fine alla guerra illegale della Russia in Ucraina». Da questo punto di vista, come ha notato l’analista del Financial Times Gideon Rachman, è notevole come tutte le parti in causa (Russia, Ucraina, Europa) stiano di fatto cercando di influenzare il presidente americano.

Un’altra questione di cui i leader europei sono tornati a parlare sono le garanzie di sicurezza che gli alleati potranno fornire all’Ucraina una volta che – indipendentemente dalle condizioni – saranno terminati i combattimenti. Queste garanzie di sicurezza possono implicare forniture di armi, ma anche l’invio di contingenti di soldati a difesa del territorio ucraino. Domenica è prevista una riunione online tra i leader di Francia, Germania e Regno Unito, che sono stati i più attivi a sostegno dell’Ucraina.