Trump ha diffuso un messaggio privato e MOLTO ruffiano del capo della NATO

Martedì pomeriggio il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato sul suo social network Truth quello che sembra essere un messaggio privato inviatogli dal segretario generale della NATO Mark Rutte: è un messaggio in cui quest’ultimo si congratula, e molto, per l’attacco ai siti nucleari iraniani. Bloomberg, Reuters e New York Times hanno scritto di aver avuto conferma da loro fonti interne alla NATO che il messaggio è vero. Non è però chiaro se lo screenshot sia stato postato con il consenso di Rutte, che al momento non ha ancora commentato la questione.

Nel messaggio un utente salvato come Mark Rutte riempie Trump di complimenti con un linguaggio un po’ infantile, che ricorda molto quello utilizzato abitualmente dallo stesso Trump su Truth e che sembra un po’ fatto apposta per gratificarlo. Definisce l’attacco statunitense ai siti nucleari iraniani come «davvero straordinario», qualcosa che «nessun altro avrebbe osato fare» ma che «ci rende tutti più sicuri».

Il messaggio integrale pubblicato da Trump è questo:

Nel messaggio Rutte dice a Trump anche che lui riuscirà a «ottenere qualcosa che NESSUN presidente americano è riuscito a fare negli ultimi decenni. L’Europa pagherà a CARO prezzo, come è giusto che sia, e sarà una tua vittoria».

Rutte si riferisce a un accordo che è al centro di una riunione della NATO che si terrà nei prossimi due giorni all’Aia, nei Paesi Bassi, dove Trump sta andando (è la prima a cui Trump partecipa da quando è tornato a essere presidente). Per decisione di Rutte, la riunione riguarderà un tema su cui Trump ha fatto molte pressioni negli scorsi mesi, ossia l’aumento della spesa militare dei paesi membri della NATO al 5 per cento del loro rispettivo Prodotto Interno Lordo (PIL). Nell’ultima settimana la Spagna in particolare si era opposta a questa decisione, ma domenica diversi giornali avevano scritto che i negoziatori dei paesi membri, inclusi quelli spagnoli, avevano raggiunto un accordo su questo punto. I leader dei paesi membri dovrebbero ufficializzarlo nei prossimi due giorni durante la riunione con un voto finale.