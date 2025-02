Cosa aspettarsi dall’incontro tra Trump e Zelensky

Venerdì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà ricevuto da Donald Trump alla Casa Bianca, a Washington, dove ci si aspetta firmerà l’accordo per cedere agli Stati Uniti parte degli introiti derivanti dalle risorse minerarie ucraine: è il cosiddetto accordo sui “metalli rari”, che nelle ultime settimane è stato al centro delle relazioni e delle trattative fra i due paesi.

È difficile fare previsioni su come andrà l’incontro. Se fino a giovedì Trump si era riferito a Zelensky chiamandolo tra le altre cose «dittatore» e avviando dei colloqui con la Russia con l’intenzione di arrivare a un accordo di pace senza il coinvolgimento dell’Ucraina, ora le cose sembrano essere cambiate di nuovo.

Durante l’incontro col primo ministro britannico Keir Starmer, Trump ha parlato in termini positivi di Zelensky. Quando il corrispondente di BBC gli ha chiesto se ancora considerasse Zelensky un dittatore, Trump ha risposto: «L’ho detto io? Non ci posso credere che l’ho detto». Poi ha aggiunto di avere «molto rispetto» per Zelensky, e ha detto: «Vogliamo lavorare con Zelensky e lo faremo, lui è il miglior presidente». Allo stesso tempo Trump non ha cambiato opinione su Putin: ha detto di credere alla sua parola, cioè che «se firmerà un accordo non tornerà in Ucraina».

L’atteggiamento di Trump verso Zelensky è cambiato dopo che le due parti avevano raggiunto l’accordo sulle risorse minerarie ucraine. Per Trump era diventato una condizione necessaria per ipotizzare un proseguimento del sostegno militare all’Ucraina nella guerra contro la Russia, ma anche un “risarcimento” per quanto già fatto dagli Stati Uniti in questi tre anni di invasione russa.

Alla fine l’accordo definitivo, che prevede la costituzione di un fondo gestito insieme da Ucraina e Stati Uniti su cui dovrebbe essere versato il 50 per cento di tutti i proventi futuri ottenuti dallo sfruttamento delle risorse naturali ucraine, non sembra essere così favorevole agli Stati Uniti. Secondo Javier Blas, commentatore di Bloomberg ed esperto di energia e risorse, l’accordo si basa su ricerche geologiche obsolete e parziali, i metalli rari in Ucraina «proprio non ci sono», almeno in quantità significative o in miniere di cui è conveniente lo sfruttamento. Nell’accordo non ci sono però nemmeno le garanzie sulla sicurezza ucraina che Zelensky aveva chiesto a Trump: il presidente statunitense ha sostenuto, come già aveva fatto in passato, che della sicurezza dell’Ucraina dovrebbero semmai occuparsi i paesi europei, non gli Stati Uniti.