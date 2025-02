Cosa sappiamo dell’accordo tra Ucraina e Stati Uniti sulle risorse minerarie

Gli Stati Uniti e l’Ucraina hanno raggiunto un accordo per cedere agli Stati Uniti parte degli introiti derivati dalle risorse minerarie ucraine. Il presidente americano Donald Trump e il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky dovrebbero firmare l’accordo venerdì, durante una cerimonia a Washington. Anche se il testo definitivo non è pubblico, sia le fonti americane sia quelle ucraine concordano su un elemento fondamentale: non conterrà garanzie di sicurezza esplicite per l’Ucraina.

L’accordo è il risultato di una lunga trattativa, durante la quale i due leader hanno negoziato duramente e sono arrivati a scambiarsi insulti: Trump ha definito Zelensky «un dittatore senza elezioni», mentre Zelensky ha detto che il presidente statunitense era intrappolato in una «bolla di disinformazione» russa. Alla fine però l’accordo potrebbe avere una rilevanza solo relativa, almeno sul lungo periodo: non è chiaro quanto siano ampie le risorse minerarie ucraine, né – punto importante – quanto sia economicamente conveniente estrarle.

Gli Stati Uniti sono particolarmente interessati ai ricavi dati dai cosiddetti “metalli rari” che ci sono nel sottosuolo ucraino, ossia minerali importanti per molte produzioni tecnologiche. La possibilità di condividere i proventi era stata proposta da Zelensky come un modo per incentivare gli Stati Uniti a continuare a sostenere militarmente l’Ucraina anche dopo un eventuale accordo con la Russia per la fine della guerra. Zelensky aveva detto che le risorse minerarie ucraine valevano «migliaia di miliardi di dollari» e che questa ricchezza sarebbe stata messa a disposizione del «mondo democratico» se l’Ucraina avesse vinto la guerra.

Ben presto però Trump aveva cominciato a pretendere che l’Ucraina cedesse agli Stati Uniti i “metalli rari” non in cambio di futuri aiuti militari, ma come ricompensa per gli aiuti già dati. I due leader si erano insultati e Trump aveva minacciato l’Ucraina, dicendo che se non avesse firmato un accordo «avrebbe avuto molti problemi».

In particolare, gli Stati Uniti avevano cominciato a chiedere che l’Ucraina garantisse versamenti per 500 miliardi di dollari derivati dallo sfruttamento delle sue risorse minerarie. È una cifra esosa per due ragioni. La prima è che da quando è iniziata la guerra, nel febbraio del 2022, allo scorso dicembre gli Stati Uniti hanno fornito all’Ucraina aiuti finanziari e militari per un totale di 114 miliardi di dollari. La seconda è che l’anno scorso grazie alle sue risorse naturali (quindi non solo “metalli rari”, ma anche petrolio e gas naturale, tra le altre cose) l’Ucraina ha avuto entrate per un totale di 1,1 miliardi di dollari, enormemente meno dei 500 miliardi richiesti da Trump.

Zelensky aveva rifiutato questa richiesta spropositata, dicendo che non avrebbe «firmato qualcosa che le prossime 10 generazioni di ucraini dovranno ripagare».

Alla fine, secondo le bozze di accordo viste dai media, gli Stati Uniti hanno rinunciato alla richiesta dei 500 miliardi, ma si sono rifiutati di inserire garanzie di sicurezza esplicite per l’Ucraina. Secondo l’amministrazione Trump, già il fatto di aver fatto una accordo sui minerali è una garanzia sufficiente, perché implica che gli Stati Uniti abbiano interessi economici sul territorio ucraino. «Cosa ci può essere di meglio per l’Ucraina che essere in una partnership economica con gli Stati Uniti?», ha detto la settimana scorsa Mike Waltz, il consigliere per la Sicurezza nazionale statunitense.

L’accordo dovrebbe prevedere la costituzione di un fondo gestito insieme da Ucraina e Stati Uniti, su cui dovrebbero essere versati i proventi delle risorse naturali ucraine, sia quelle minerarie sia quelle energetiche come petrolio e gas naturale. L’Ucraina avrà garantita una parte di questi proventi per le spese dello stato, e il resto sarà diviso tra i due paesi in proporzioni che non sono state rese pubbliche.

Parlando martedì con i giornalisti, Trump ha detto che l’accordo potrebbe valere mille miliardi di dollari e che l’Ucraina riceverà «350 miliardi di dollari, attrezzature militari e il diritto di continuare a combattere». Non si capisce bene come né quale ruolo dovrebbero avere gli Stati Uniti in queste decisioni.

L’accordo sarà inizialmente firmato dal segretario al Tesoro statunitense e dal ministro delle Finanze ucraino, e in seguito dai due presidenti. Secondo vari media internazionali, Zelensky avrebbe anche insistito per firmare di persona l’accordo a Washington, probabilmente per sottolinearne il valore simbolico e per cercare di dimostrare una presunta vicinanza con gli Stati Uniti.