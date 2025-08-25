Israele ha bombardato un ospedale nel sud della Striscia di Gaza

L’esercito israeliano ha bombardato l’ospedale Nasser di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza: secondo le autorità della Striscia sono state uccise almeno 19 persone, tra cui 4 quattro giornalisti. Al Jazeera li ha identificati in Hossam Al Masri e Mohammed Salama, due fotoreporter che lavoravano rispettivamente per Reuters e Al Jazeera, e Mariam Abu Daqa e Moaz Abu Taha, due giornalisti di Associated Press e NBC Network. Reuters ha detto inoltre che è stato ferito un altro suo giornalista, Hatem Khaled.

Da vari video circolati online, e verificati tra gli altri da CNN, si vede che gli attacchi sono stati due, uno in fila all’altro: il primo ha colpito il quarto piano dell’ospedale, il secondo è avvenuto quando i primi soccorritori erano già arrivati sul posto. In uno di questi si vede chiaramente come la seconda esplosione abbia coinvolto anche loro.

Non è la prima volta che l’esercito israeliano bombarda un ospedale, né la prima che colpisce il Nasser di Khan Yunis: a febbraio dell’anno scorso ci aveva anche inviato l’esercito, sostenendo che fosse usato dai miliziani di Hamas per nascondersi, e costringendo il personale sanitario a evacuare i degenti (cosa che era avvenuta anche in altri ospedali tra cui l’al Shifa, il più grande della città di Gaza). Il Committee to Protect Journalists, un’associazione che si occupa di sicurezza dei giornalisti nel mondo, dice che i giornalisti uccisi nella Striscia dall’ottobre del 2023 sono almeno 192.

Il portavoce dell’esercito israeliano Nadav Shoshani ha confermato un attacco nell’area attorno all’ospedale, ma non che l’esercito l’abbia colpito direttamente: ha aggiunto che avvierà un’indagine sull’accaduto (è una cosa che dice sempre e che finora non ha mai portato a conseguenze concrete). Una fonte militare sentita da Times of Israel aveva detto poco prima che l’attacco non è responsabilità dell’aviazione, ma che potrebbe essere partito dalle truppe di terra presenti nella Striscia.

