La confusa evacuazione dell’ospedale al Shifa di Gaza

Sabato mattina centinaia di persone hanno lasciato l’ospedale al Shifa, il più grande della città di Gaza che da giorni era diventato l’obiettivo principale dell’operazione di terra avviata dall’esercito israeliano nella Striscia lo scorso 27 ottobre. La situazione è ancora caotica, e sono circolati resoconti contrastanti sulla dinamica degli eventi.

Le prime informazioni riguardo a una possibile evacuazione dell’ospedale sono state diffuse da un giornalista dell’agenzia di stampa AFP, secondo cui nelle prime ore di sabato mattina l’esercito israeliano aveva ordinato ai medici e ai pazienti di lasciare la struttura entro un’ora. L’informazione è stata confermata anche da alcuni medici presenti sul posto: uno di loro ha detto ad Al Jazeera di aver ricevuto l’ordine di evacuazione alle 9 (le 8 ora italiana), ma che sarebbe stato impossibile portare via tutti i pazienti in un’ora a causa della mancanza di ambulanze, barelle e altre attrezzature.

L’esercito israeliano ha negato la circostanza, affermando piuttosto che avrebbe permesso ai civili di lasciare la struttura in modo sicuro, ma che i pazienti impossibilitati a spostarsi sarebbero potuti rimanere nell’ospedale insieme al personale sanitario. L’esercito ha detto di aver risposto a una richiesta di evacuazione presentata dal direttore dell’ospedale, Mohamed Abu Salmiya.

Non è chiaro dove queste persone dovrebbero andare una volta uscite dall’ospedale, dato che l’esercito israeliano sta portando avanti intensi bombardamenti sia nel nord che nel sud della Striscia. Secondo alcuni giornali, molti si starebbero dirigendo verso la costa, a ovest della città.

Secondo alcuni giornalisti citati da Rushdi Abualouf, un reporter palestinese che lavora per BBC News, sabato mattina varie persone hanno lasciato l’ospedale con delle bandiere bianche. Il ministero della Salute della Striscia, controllato da Hamas, ha confermato che centinaia di persone si sono allontanate dalla struttura, ma ha aggiunto che ad al Shifa sono ancora presenti 120 pazienti e alcuni bambini nati prematuramente (non è chiaro quanti siano).

Alle 10 di mattina Ahmed El Mokhallalati, un medico presente nell’ospedale, aveva scritto su X (Twitter) che «la maggior parte degli operatori sanitari e dei pazienti» avevano lasciato la struttura a causa dell’«ordine» ricevuto dall’esercito israeliano. El Mokhallalati ha detto di essere rimasto ad al Shifa insieme ad altri cinque medici e 120 pazienti. Verso mezzogiorno (ora italiana), il direttore Abu Samiya ha detto ad Al Jazeera che nell’ospedale erano rimasti pochi pazienti e qualche operatore sanitario, ma la struttura era in gran parte «deserta» e circondata dai mezzi dell’esercito israeliano.

Most of the medical staff and patients had left Al Shifa hospital, as the Israeli occupation army ordered everyone to evacuate the hospital. Many patients can not leave the hospital as they are in the ICU beds or the baby incubators.

I along with 5 other doctors, will stay at…

— Ahmed El Mokhallalati (@AMokhallalati) November 18, 2023