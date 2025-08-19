Taylor Swift farà diventare cool l’arancione?

Nella copertina del nuovo disco di Taylor Swift, The Life of a Showgirl, che uscirà il 3 ottobre, si vede la cantante parzialmente immersa in una vasca, con indosso un abito di diamanti: lo sfondo è di un turchese tenue, mentre le scritte sono arancioni glitterate, e dello stesso colore è anche il vinile. Sul sito della cantante quell’arancione viene chiamato “Portofino orange glitter” ed è già diventato il colore del momento.

Anche se non è chiaro il collegamento con la cittadina ligure, in un post su Instagram il comune di Portofino ha approfittato della citazione per invitare la popstar in città, dicendo che «tra tramonti sul mare, musica e la magia della Piazzetta, Portofino brilla già» del suo colore. In un altro post ha presentato due versioni di una maglietta fatta «in onore di Taylor Swift e del suo iconico Orange Glitter Portofino».

Ovviamente il comune di Portofino non è stato l’unico ad approfittarne. Nel giro di poche ore dall’annuncio, il profilo ufficiale dell’Empire State Building su X ha paragonato la copertina del disco di Swift ai colori con cui viene illuminato il grattacielo, chiamandolo a sua volta “showgirl”. Grandi aziende come United Airlines, Starbucks e FedEx hanno condiviso sui loro profili social post con uno sfondo dello stesso colore; altre come Netflix, M&M’s e Dunkin Donuts hanno citato l’arancione nei loro post; e altre ancora hanno condiviso messaggi con cuori arancioni. L’ente australiano per il turismo ha associato i colori della copertina ad alcuni dei paesaggi più suggestivi del paese e il social network X ha pubblicato una grossa “X”, arancione anche quella.

Questo proliferare di arancione è l’ennesima conferma dell’enorme influenza di Taylor Swift e di come tutto ciò che la riguarda possa essere sfruttato per ottenere visibilità e guadagni. Swift è diventata negli ultimi anni la cantante pop forse più influente al mondo, non solo per il successo delle sue canzoni e dei suoi concerti, ma anche per l’enorme seguito di fan appassionati che commentano e danno risalto a ogni cosa che fa. Non è un caso che per riferirsi all’economia che gira attorno a lei e ai suoi concerti si sia diffusa una parola: swiftonomics.

L’annuncio e la copertina del nuovo album, così come ogni operazione di comunicazione che fa Swift, sono stati studiati nel dettaglio e la scelta di “appropriarsi” di un colore, e dell’arancione in particolare, non è stata casuale né improvvisata.

Swift ha presentato il nuovo album in una puntata del podcast “New Heights”, condotto dal suo compagno Travis Kelce e dal fratello, Jason Kelce. Nel podcast ha raccontato di aver lavorato al nuovo album durante l’Eras Tour, l’imponente tour cominciato negli Stati Uniti nel marzo del 2023 e finito lo scorso dicembre dopo oltre 150 date in cinque continenti. Lo ha descritto come un album «effervescente», incentrato sulla sua vita personale e su ciò che succede dietro le quinte.

Ha spiegato tra le altre cose che l’arancione le è sempre piaciuto, e che riflette la sua energia. Si è inoltre complimentata con i fan che avevano notato che nell’ultimo concerto dell’Eras Tour, lo scorso 8 dicembre, non era uscita dal palco da un ascensore, come in tutte le altre date, bensì da una porta arancione: un simbolo per indicare che stava entrando in una nuova “era”.

Dare ai suoi fan indizi che si collegano tra loro sulle novità che la riguardano è diventata ormai una cifra di Taylor Swift. Verso la fine dell’Eras Tour indossava sempre più spesso abiti arancioni. E aveva già lasciato intendere i colori del disco in un video condiviso su TikTok prima dei concerti allo stadio dei Miami Dolphins, che hanno come colori proprio azzurro e arancione. Anche la grafica del libro ufficiale dell’Eras Tour contiene diverse sfumature di arancione. La prima volta in cui Swift si era fatta notare per un abito arancione era stata però nel 2017, nel video di “Look What You Made Me Do”, in cui la si vedeva su un’altalena dentro a una gabbia.

In molte culture orientali, compresa quella indiana, l’arancione è associato alla sacralità, mentre in generale in quelle occidentali è un colore un po’ snobbato e considerato difficile da indossare. Oggi nella moda viene ricondotto perlopiù a Hermès, ha spiegato Laird Borrelli-Persson, che si occupa degli archivi di Vogue: la storica azienda francese nota per le borse di lusso lo ha impiegato per sandali e smalti, nonché per le scatole in cui vengono venduti i suoi prodotti, e ha anche una propria tonalità, chiamata arancione Hermès. Di recente però l’hanno usato anche case di moda come Bottega Veneta, Loewe e Miu Miu.

A proposito della copertina di The Life of a Showgirl, Erika Woelfel, dirigente dell’azienda di vernici Behr, dice che se l’arancione «trasmette energia, sicurezza e guizzo artistico», il turchese indica «profondità, equilibrio e modernità», con un risultato sofisticato ed elegante al tempo stesso. Secondo Laurie Pressman, vicepresidente del Pantone Color Institute, la divisione della nota azienda che tra le altre cose sceglie il colore dell’anno (per il 2025 il “Mocha Mousse”), l’arancione brillante può simboleggiare una nuova personalità che emerge.

Non è strano che in prossimità dell’annuncio del nuovo album aziende e singoli utenti abbiano usato l’arancione per approfittare del momento e guadagnare un po’ di visibilità e pubblicità. Più difficile invece è prevedere se questo improvviso interesse per l’arancione avrà la breve durata di un qualsiasi trend di Internet, o se in qualche modo l’influenza del marketing di Swift si vedrà anche sul lungo termine, nella moda e in altri settori.

