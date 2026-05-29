Sono stati annullati i concerti di Travis Scott e Kanye West a Reggio Emilia

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La prefettura di Reggio Emilia ha annullato, per motivi di sicurezza e ordine pubblico, i concerti dei rapper Travis Scott e Kanye West che erano previsti rispettivamente il 17 e il 18 luglio nell’enorme festival musicale che ha cambiato più volte nome e direzione artistica, per via delle difficoltà raccontate anche dal Post in queste settimane. Sia la provincia sia il Comune di Reggio Emilia avevano chiesto chiarimenti sul piano per la sicurezza e altre informazioni logistiche del festival, temendo che l’organizzazione non fosse adeguata a gestire l’arrivo di decine di migliaia di persone.

Negli ultimi anni, in particolare, gli spettacoli di Scott si sono contraddistinti per il richiamo enorme di ragazzi molto giovani, protagonisti di momenti di grande eccitazione collettiva e comportamenti non semplici da gestire. Politici e associazioni avevano fatto pressioni per l’annullamento della serata di West, per le sue dichiarazioni antisemite e filonaziste che recentemente hanno portato alla cancellazione di suoi concerti in altri paesi europei: una circostanza citata dalla prefettura di Reggio Emilia.

– Leggi anche: L’ennesimo tentativo di salvare l’enorme festival di Reggio Emilia

Il festival dovrebbe tenersi in un’area enorme vicino all’aeroporto di Reggio Emilia, chiamata RCF Arena. Scott e West erano gli ospiti più attesi e l’annullamento dei loro concerti è un grosso colpo per il festival.

Era stato presentato lo scorso febbraio come uno dei più ambiziosi mai organizzati in Italia. Fin dall’inizio i dubbi sull’organizzazione avevano riguardato soprattutto il direttore artistico Victor Yari Milani, alla prima esperienza in un evento di queste dimensioni e sconosciuto agli operatori del settore. All’inizio di maggio C.Volo, la società che gestisce la RCF Arena, lo ha allontanato, accusandolo di una gestione approssimativa, di comunicazioni contraddittorie sulla vendita dei biglietti e di un sensibile aumento dei costi.