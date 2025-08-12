Il video in cui Taylor Swift annuncia l’uscita del suo nuovo album, “The Life of a Showgirl”

Taylor Swift ha annunciato l’uscita del suo dodicesimo album in studio, che si chiamerà The Life of a Showgirl. L’ha fatto mentre era ospite del podcast “New Heights”, condotto dal compagno Travis Kelce e dal fratello di lui, Jason Kelce. Durante la diretta video Swift ha mostrato una valigetta bianca con la scritta arancione “TS” (acronimo di Taylor Swift), da cui ha estratto una copia fisica del disco, sfocata per non mostrare la copertina: «Questo è il mio nuovo album», ha detto.

La data di uscita non è ancora stata annunciata, ma sul sito ufficiale di Taylor Swift sono già cominciate le prevendite: chi ha fatto il pre-ordine ha ricevuto un messaggio in cui si dice che le spedizioni delle copie avverranno prima del 13 ottobre 2025, ma è stato specificato che quella non sarà la data di pubblicazione dell’album.

