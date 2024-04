È uscito il nuovo disco di Taylor Swift, “The Tortured Poets Department”

Venerdì è uscito The Tortured Poets Department, l’undicesimo album in studio della cantante statunitense Taylor Swift. È un evento molto importante per l’industria discografica, perché attualmente Swift è con ogni probabilità la cantante più famosa al mondo, e sicuramente quella più ascoltata su Spotify.

Swift aveva annunciato l’uscita di The Tortured Poets Department a febbraio, durante la cerimonia di premiazione dei Grammy, i principali premi dell’industria discografica statunitense. Si tratta di un doppio album (Swift ha annunciato la “seconda parte” del disco venerdì) composto da 31 canzoni, tra cui “Fortnight”, in collaborazione con il rapper statunitense Post Malone, e “Florida!!!”, con il gruppo pop rock britannico Florence and the Machine.

The Tortured Poets Department segue di 18 mesi l’uscita di Midnights, un disco che lo scorso anno aveva battuto vari record di vendite e streaming. Il critico musicale del Guardian Alexis Petridis ha scritto che il breve periodo di tempo trascorso tra i due dischi non dovrebbe far parlare di The Tortured Poets Department come di un album “atteso”. Eppure, ha scritto Petridis, «proprio la natura torrenziale della produzione di Swift è una delle ragioni dietro la sua attuale posizione non solo come la più grande star del pop, ma come una figura che domina la cultura pop a un livello così assurdo da far fatica a trovare un paragone storico».

Sembra che mercoledì il disco sia stato “leakato”, ossia pubblicato in anticipo su internet. Anche per questo molti fan di Taylor Swift – che in gergo vengono definiti swifties – hanno scritto sui social per invitare ad ascoltare The Tortured Poets Department legalmente, e quindi soltanto dopo la pubblicazione sulle piattaforme di streaming.