Questo colloso formaggio francese sta avendo un successo improvviso

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Fino a pochi mesi fa il formaggio più noto della Borgogna-Franca Contea, in Francia, era il Comté, uno dei prodotti francesi più conosciuti e apprezzati al mondo. Da qualche settimana, però, si sta facendo notare sui social un altro formaggio della stessa regione: la cancoillotte, che nell’ultimo mese è diventata virale su Instagram e su TikTok perché costa poco, circa 2,50 euro a confezione, e ha pochi grassi.

È successo dopo che alcuni influencer hanno pubblicato dei video sui social decantandone il gusto e la carenza di grassi, dicendosene entusiasti. Quello che ha avuto più successo è stato fatto dall’influencer francese Johan Papz, che si è ripreso mentre mangiava la cancoillotte con le patate al forno e diceva che era «il giorno più bello della sua vita» e che il suo modo di mangiare era «cambiato per sempre».

La cancoillotte non è un formaggio molto invitante. L’aspetto ricorda un po’ lo yogurt ma la consistenza è collosa (infatti è soprannominata proprio così: “la colla”) e il colore vicino al beige. Ha un sapore simile a quello della fonduta e la si può mangiare sia fredda, come crema da spalmare sulle tartine, sia calda, accompagnata a patate e altre verdure. La cancoillotte, che si produce da circa un secolo in Francia, è fatta con il mettone, un formaggio fermentato prodotto con latte di mucca a cui vengono tolti tutti i grassi per produrre burro, panna o altri formaggi. Il metton viene coagulato ed essiccato fino a diventare un blocco di formaggio friabile. A quel punto viene sciolto a temperature molto alte e insaporito con sale e burro.

Sebbene non ci siano ancora dati precisi, le informazioni disponibili indicano una crescita significativa delle vendite dopo i video degli influencer. Il supermercato Carrefour ha detto per esempio al quotidiano francese Libération che il mese scorso le vendite sono aumentate del 16 per cento per la cancoillotte aromatizzata all’aglio e del 13 per cento per quella naturale. Circana, ente che analizza le vendite dei prodotti della grande distribuzione, ha detto sempre a Libération che le vendite sono aumentate all’incirca del 9 per cento nella settimana tra il 20 e il 26 aprile rispetto allo stesso periodo del 2025.

Il successo sui social ha però creato un problema inatteso: le scorte stanno diminuendo rapidamente, perché i produttori non si aspettavano questo aumento improvviso della domanda.

In realtà anche se gli influencer se ne sono accorti ora, la notorietà della cancoillotte è iniziata tempo fa, tanto che dal 2018 le vendite sono aumentate del 35 per cento, stando a stime dell’associazione per la sua promozione. È a questa associazione che si deve il primo successo della cancoillotte: fu fondata nel 2013 e negli anni, oltre a investire nella comunicazione per promuovere il formaggio, ha collaborato con alcuni cuochi per elaborare ricette a base di cancoillotte. Grazie a questi sforzi nel 2022 la cancoillotte è diventata un formaggio certificato IGP, cosa che ne ha aumentato il prestigio e la riconoscibilità. Adesso i turisti in visita nella regione vogliono assaggiarlo e provare i prodotti tipici a base di cancoillotte.

Secondo la presidente dell’associazione Julia Morin, comunque, «gli influencer hanno avuto un impatto che non ci saremmo mai aspettati».

Sui social in Francia intanto ci sono molti meme sul successo improvviso della cancoillotte. Su TikTok un utente ha pubblicato un video in cui la definisce «il nuovo matcha» (la polvere di tè verde tipica di bevande e dolci giapponesi, che con la pandemia ha acquisito una grossissima notorietà), mentre un altro ha pubblicato il video di una celebre scena del film Il diavolo veste Prada in cui la protagonista Miranda Priestly dice alla sua assistente Andrea Sachs: «Tutti vogliono essere noi» (riferendosi ai lavoratori del mondo della moda), seguito da immagini di piatti realizzati con la cancoillotte.

Anche Serge Papin, ministro francese delle Piccole e medie imprese, ha approfittato della viralità della cancoillotte per pubblicare un video girato durante una fiera locale mentre ne acquistava una confezione. Nel video Papin ne elenca alcune qualità nutrizionali, richiamando l’attenzione ricevuta dal formaggio nelle ultime settimane.